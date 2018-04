Alışılagelmiş meyve sularının çok ötesinde ürünleri ile İspanya’nın dev markası Zumosol, Türk tüketicisini evde sıkılmış meyve suyu lezzeti ile buluşturuyor.





Dünyanın en ünlü meyve suyu markalarından, Avrupa’nın en büyük 2. meyve suyu üretim tesislerine sahip olan Zumosol, tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi içermeyen, taze sıkma ve benzersiz lezzetleri ile Türkiye’de. Toksöz Grup tarafından Kasım 2013’te satın alınan ve yenilenen Zumosol, %100 Türk sermayeli bir global marka olarak yoluna devam ediyor. İspanya’nın en bilinen meyve suyu markası olan Zumosol, İspanya Cordoba’daki dev üretim tesislerinde, artık Türkiye için de üretim yapıyor.Zumosol, Toksöz Grup bünyesindeki, Sanset Gıda’nın Tadelle, Sagra, Sarelle ve L'era Fresca, Gol gibi markalarının arasına katıldı. Zumosol meyveleri taze olarak sıkılıyor ve konsantre kullanmıyor. Zumosol, Türk tüketicisinin, paketli meyve sularına olan güvensizliğini üstün kaliteli, taze sıkma %100 doğal çeşitleri ile yıkıyor.Zumosol meyveleri, en iyi yetiştikleri bölgelerden toplanıyor. İspanyolca GÜNEŞ SUYU anlamına gelen Zumo-sol, 30 senelik uzmanlığını 40.000 metrekarelik ve 200 milyon litrelik kapasiteye sahip üretim tesislerinde, Sanset Gıda’nın üretim titizliği ile birleştiriyor. Meyveler konsantre edilmeden, taze olarak sıkılıp, şişeleniyor. Şişenin içinde herhangi bir koruyucu, katkı maddesi, tatlandırıcı, şeker ya da ürünü sulandıracak su, vb maddeler katılmıyor. Bu yüzden, 1 litre Zumosol Portakal Suyu üretmek için 2 kilo Zumosol portakalı kullanılıyor.Farklı bir üretim tekniğine sahip olan Zumosol, sterilize edilmiş şişelerine havasız ortamda dolum yapıyor. Meyve suyunun tazeliğini 9 ay boyunca koruyan özel tasarım ambalajı ve hijyenik iç kapak sistemi sayesinde mevsiminde toplanan taze meyvelerin sularını tüm besleyici özellikleri, vitaminleri ve birebir lezzetiyle koruyan Zumosol ile artık Türk tüketicisi de, konsantre olmayan %100 taze sıkılmış meyve suyu içmenin keyfine varacak!Her şişenin üzerinde kaç kilo meyve kullanıldığına dair bilginin de yer aldığı Zumosol lezzetleri % 100 taze sıkma portakal suyu, % 100 taze sıkma elma suyu, % 100 taze sıkma ananas suyu, % 100 taze sıkma mango ve elma suyu ile Türkiye pazarına giriş yapıyor. Özellikle, Türkiye piyasasında bir ilk olan % 100 taze sıkma Ananas ve Mango-Elma suları, iddialı tatları ile vazgeçilmeziniz olacak. İlerleyen günlerde, ürün gamını arttıracak olan Zumosol, Türk tüketicisini, taze olarak tükettiği ancak her an ulaşamadığı diğer tat ve lezzetlerle de buluşturacak.200ml. ve 750ml. olmak üzere iki boyda hazırlanan Zumosol % 100 taze sıkma meyve suları, güne keyifle başlayacağınız kahvaltılarınıza, sevdiklerinizle beraber geçirdiğiniz zamanlara, sağlıkla büyüyen çocuklarınıza, ferahlamak istediğiniz anlara, enerji depolamak, keyifli molalara tat katmak için ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda!(Önerilen satış fiyatı: 750 ml: 7 TL, 200 ml: 2,5 TL)