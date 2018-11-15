Son olarak Magnum'un Ajda Pekkan'lı kampanyasını çeken Mert ve Marcus'un objektifinden hayal dünyalarına bakıyoruz…

Modayı tasarımcılar yaratır. Ancak kıyafetleri ölümsüzleştiren fotoğrafçılardır. Modayı bir hayal dünyasına dönüştüren fotoğrafçılar, tarihte de birçok tasarımın ve ünlünün ikonlaşmasına sebep oldu. Son dönemlerin en çok konuşulan fotoğrafçı ikilisi Mert Alaş ve Marcus Piggott da günümüzün en çok konuşulan hayal dünyalarının yaratıcıları!



Başarılarını tesadüfi bir tanışmaya borçlu olan ünlü ikilinin yolları, Mert Alaş’ın 1994’te İngiltere’nin Hastings kentinde 4 aylık gittiği İngilizce kursu sırasında katıldığı bir partiye gitmesi ile kesişti. Konuştukları zaman ortak noktalarının modaya olan tutkuları olduğunu fark eden Alaş ve Piggott, üç sene sonra Doğu Londra’da bir eve taşınarak günümüze kadar taşınan yaratıcı çalışmalarını başlatmak için ilk adımları attılar.



İlk olarak tamamen sanatsal fotoğraflara yönelen ikili yavaş yavaş dergilerle çalışmaya başlayarak moda dünyasına adım attılar. Grunge dönemin doruklarında ortaya çıkan bu iki sanatçının sanat ile modayı birleştiren büyüleyici fotoğrafları, sektörü etkilemeyi başardı. Stüdyo olarak kullandıkları evlerinde ilk yayımlanan fotoğraflarını İngiltere’nin ünlü moda dergisi Dazed & Confused’da gösteren Mert & Marcus’un ünlerinin yayılması gittikçe hızlandı.



Günümüzün en ünlü markalarının uluslararası görünümlerine şekil veren Mert Alaş ve Marcus Piggott; Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Fendi, Miu Miu, Gucci, Yves Saint Laurent, Givenchy ve Lancome gibi markalarının kampanyalarının yaratıcı oldular. Markaların hikayelerini alışılagelmedik bir şekilde fotoğraflayan ünlü fotoğrafçı ikili, kendilerine has tarzları ile sektörde farklı bir yer kazandılar. Riccardo Tisci’nin Givenchy Kreatif Direktörü olduğu dönemde ünlü tasarımcı ile beraber yedi sene boyunca çalışan Mert ve Marcus ikilisinin, Givenchy’nin uluslararası bir marka olma yolculuğundaki katkı gözden kaçmıyor. Tisci ile beraber modern Givenchy’e kampanyaları ile yön veren fotoğrafçılar, yaratıcı sınırları zorladılar.



Markaların yanı sıra Hollywood’un en ünlü yıldızları ile çalışmalar yürüten ikili, modern kadına olan bakışı değiştiren fotoğraflar yarattılar. Güçlü kadınlara odaklandıkları projelerde, kendi bedeninde özgür ve rahat hisseden figürler resmeden Mert & Marcus; Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez, Linda Evangelista, Gisele Bündchen, Kate Moss, Angelina Jolie ve Rihanna gibi isimlerin unutulmaz portrelerine imza attılar. Aynı zamanda ünlüler ile yakın arkadaşlıklar kuran ünlü fotoğrafçılar, 25 senelik kariyerlerinde sayısız yıldızın fotoğraflarını çektiler.



Kıyafetleri fotoğraflayarak bir hayale ve masala dönüştüren 20. yüzyılın ikonik fotoğrafçıları gibi günümüzde etkisi olan Mert ve Marcus’un 21. yüzyılın en önemli fotoğrafçıları arasında olduğunu söyleyebiliriz. Yves Saint Laurent’in smokin tasarımını unutulmaz bir kareye dönüştüren Helmut Newton ve gerçeklik ile hayalin arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran Guy Bourdin gibi fotoğrafçılardan ilham alan Mert & Marcus’un fotoğrafları bir o kadar etkileyici ve şaşırtıcı. Moda fotoğrafçılığının oldukça güçlü bir sanat formu olduğunu her projelerinde yeniden kanıtlayan ikili, sürrealist etkiden faydalanan kareleri ile dikkat çekiyor. Yakın zamanda dijital dünyanın gelişmesi ille dijital fotoğrafçılıkta ustalaşan Mert & Marcus, makyaj ve stilistlik ile tasarlanan fotoğraflarını teknoloji ile bambaşka boyutlara taşıyorlar.



Cesur tavırları ile provokatif olmaktan çekinmeyen Mert & Marcus, nude kareleri ile adeta fotoğrafçılığın haute couture’unu yaratıyorlar. Çıplaklığı ‘insan formu ve arzu’ olarak açıklayan fotoğrafçılar, portrelerinde ve moda fotoğraflarında bunu önemli bir tema olarak anlatıyorlar. Sıra dışı olmayı sevdiklerini söyleyen Alaş ve Piggott, sanatlarında provokasyonu kullanmanın onları heyecanlandırdığını belirtiyorlar. Zihinlerinde yarattıkları dünyayı illüzyonlarla ve tutkuyla fotoğraf karelerine aktaran fotoğrafçılar, resimlerini çektikleri modelleri ve ünlüleri rolden role sokuyorlar!



Şimdilerde sadece fotoğrafla yetinmeyen ikili, Madonna ve Nicki Minaj gibi isimlerin müzik videolarını yönetiyor ve ünlü markaların reklam kampanyalarının direktörlüğünü yapıyorlar. Dijital dünyanın araçlarını tasarladıkları hikayeleri üretmek için kullanan Mert & Marcus, fotoğraflarını aynı bir ressam gibi değiştirip renklendiriyorlar. Zihinlerinde yarattıkları dünyaları dijital elementlerin yardımı ile hayata geçiren fotoğrafçılar, eşi benzeri olmayan gerçek üstü renklerle ve ışıklandırmalar ile bezenen kareler ortaya çıkarıyorlar.





Stella McCartney Sonbahar Kış 2014 'Kate Dreams' Kampanyasında Kate Moss (Mert Alaş & Marcus Piggott)



Ünlü sanat kitabı yayıncısı Taschen ile 2017’de ilk kitaplarını çıkaran Mert & Marcus’un çalışmaları dünya çapında bir çok özel sergide ve sanat koleksiyonunda sergilendi. Yarattıkları fantezi dünyasına hayran kalan moda dünyası, Mert Alaş ve Marcus Piggott’un yirmi seneyi aşan kariyerini bir ödülle taçlandırdı. Aralık 2018’de Londra’da gerçekleşen Moda Ödüllerinde İngiliz Moda Konseyi tarafından moda sektörünün en yaratıcı ve inovatif isimlerine verilen Isabella Blow Moda Yarartıcısı Ödülünü alan Mert & Marcus, sektörün ikonları arasına isimlerini kazıdılar.





Son olarak tasarımcı kimliklerini ortaya süren ünlü fotoğrafçılar, Dsqaured2 ile bir kapsül koleksiyon tasarladılar. Dsquared2’in Kreatif Direktörleri Kanadalı kardeşler Dean ve Dan Caten ile bir araya gelen Alaş ve Piggott Şubat ayında satışa sunulan ilk giyim koleksiyonlarını çıkardılar. ‘Mert and Marcus 1994 x Dsquared2’ adlı kapsül koleksiyon, doksanlar ruhundan en ikonik stilleri içerirken aynı zamanda ünlü ikilinin hayatlarının dönüm noktası olan 1994 yılına ithaf edildi. Mert & Marcus’un arşivlerinden esinlenen fotoğraflar ile doksanların punk ve özgür ruhunu günümüze taşıyan tasarımlar, ünlü fotoğrafçıların tasarım yeteneğini de ön plana çıkardı!

İş birliklerinin 25. yılını kutlayan Mert Alaş ve Marcus Piggott, yılların eskitmediği ve yıpratmadığı dostluklarını birçok başarı ile büyüttüler. Birbirlerinin ortak özelliklerinden güç alan Mert & Marcus, farklılıklarını benimseyerek eşsiz çalışmalara imza attılar. Bu çalışmaların en sonuncusu ise Ajda Pekkan'ın yüzü olduğu Magnum reklam kampanyası!