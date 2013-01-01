Geleceğin tasarımcıları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Okan Üniversitesi, moda sektörüne iddialı isimler yetiştiriyor...

Geleceğin moda tasarımcılarının yetiştirildiği Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılını dördüncü sınıf öğrencilerinin Diploma Projesi Sergisiyle tamamladı. Öğrenciler, moda sektörüne Ümit Ünal, Özlem Süer, İdil Tarzi, Songül Cabacı gibi birçok tasarımcı kazandırmış öğretim üyesi Yrd. Doç. Turgay Başkan önderliğinde, tasarımcı kimliklerini ortaya koydukları, kendilerini ve üniversiteyi uluslararası arenada temsil edebilecek özgün tasarımlara imza attı. Sergilenen moda koleksiyonları aynı zamanda Polonya Lodz Üniversitesi Moda Defilesi’nde de yer aldı.