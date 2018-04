Kadın isterse mucizeler yaratır. Ama kim oturduğu yerden davasını kazanmış ki!

İnançla yola çıkıp harekete geçerek ve çaba ile gerçeğe dönüşür hayaller. Tıpkı onların istediği ve yaptığı gibi... Önemli başarılara imza atmış halen de hayallerinin peşinden gitmeye devam eden beş özel kadına hepimize ışık tutacak o soruyu yönelttik: Kadın isterse 365 günde neyi değiştirir?





“ELDE ETTİĞİM BAŞARILARI HİÇBİR ZAMAN ‘KADIN OLARAK’ BAŞARDIĞIMI DÜŞÜNMEDİM”

NAZ AYDEMİR AKYOL/VAKIFBANK VE MİLLİ TAKIM VOLEYBOL OYUNCUSU





Üniversitede reklamcılık bölümünde okuyan 25 yaşındaki Naz Aydemir Akyol, hayallerinin peşinden giderek 15 yaşında A takımla şampiyonluk yaşadı, 22 yaşında olimpiyatlara katıldı ve milli takımın en başarılı voleybolcularından biri oldu.

“Spor belki de, dünyada cinsiyet olarak ayrımın olmadığı tek alan! Hemen her meslekte kadınların cam duvarları olduğu bir dünyada, sporda kadın ve erkeklerin eşit şartlarda yarışabilmesi, her iki tarafın da kendi cinsiyetine sahip bireylerle mücadele edebilme hakkına sahip olması çok önemli ve eşitlikçi bir durum. Bu açıdan kendimi her zaman şanslı hissettim. Elde ettiğim başarıları hiçbir zaman ‘kadın olarak’ başardığımı düşünmedim.

Bununla birlikte ülkemizdeki sportif başarılara baktığımızda kadın sporcular, erkek sporculara oranla çok daha başarılı diyebiliriz. O yüzden ‘kadın isterse’ ve inanırsa başaramayacağı şey yok. Özellikle milli takım formasıyla kürsüye çıktığımızda yaşadığım gurur bambaşka. Çünkü belki de ‘sen yapamazsın’ denen binlerce kız çocuğunun yoluna ışık tutmuş oluyoruz. 365 gün içinde bir şey değiştirebiliyor olsaydım; kadın antrenör ve yönetici sayısının artmasını sağlamak isterdim. Başarılı geçen sporculuk dönemlerinden sonra kadın sporcuların tecrübelerini yeni nesillere aktarması ve daha da başarılı sporcular yetiştirilmesine katkıda bulunmaları bence çok önemli bir misyon.”