Gurme bir lezzet

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Maille’ın en premium ürünü siyah hardal balzamik sirkesinin keskin aroması ve balın tatlı dokunuşuyla sofralarınıza gurme bir lezzet sunuyor.

Tam bir hardal sever olsanız da, çok kullanmasanız da bu lezzet kendini size bağlayabilir! Maille siyah hardal, sofralarınıza tatlısıyla, ekşisiyle lezzet katıyor. Izgara etlerin paha biçilmez tamamlayıcısı olmakla birlikte, misafirlerinize ikram edeceğiniz kanepelerin de şık ve gurme oyuncusu olarak mutfağınızda yerini alıyor. İşte Maille Siyah hardal ile hazırlayabileceğiniz bir tarif:



SİYAH HARDALLI TEMPURA KARİDES

Malzemeler

100gr karides

2 çorba kaşığı Maille Siyah Hardal

62gr buğday unu

25gr mısır unu

1 yumurta

125 ml soğuk su

½ paket kuru maya

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Kızartma için bitkisel yağ



Hazırlanışı

Tempuranın hamurunu hazırlamak için; yumurtayı soğuk suda çırpın, daha sonra yavaş yavaş unu, mısır ununu, Maille siyah hardalı, mayayı ve tuzu ilave edin. Malzemeleri ilave ederken homojen bir karışım için çok hızlı çırpın. Karidesleri hazırladığınız bu akışkan hamura batırın, üzerine biraz karabiber serptikten sonra bitkisel yağda kızartın. Karidesler kısa sürede altın rengini alacaktır. Fazla yağını kağıt havlu ile aldıktan sonra servis edebilirsiniz. Bu tarifi aynı zamanda yaz sebzeleriyle de deneyebilirsiniz.

