Temizlikte dikey boyuta geçin...

Üçgen şeklindeki başlığıyla evin her köşesini kolayca süpüren Arzum Hera, ergonomik tutma sapı ve teleskopik borulu alternatifi sayesinde süpürme esnasında oluşabilecek bel ve sırt ağrılarına engel oluyor. Taşınması zor eski tip süpürgelere göre daha hafif tasarımı ve güçlü yapısıyla temizliği kolay hale getiriyor.

1600 Watt motor gücü, 260 Watt çekim gücü, yıkanabilir filtre ve toz haznesiyle toz torbasız kullanım sağlayan Arzum Hera’nın mercan, marin, bronz ve kırmızı olmak üzere dört renk seçeneği var.

