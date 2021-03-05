Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

Kontrollü normalleşme sürecine girmemizle birlikte bazı kısıtlamalar ve yasaklar esnetildi. Risk gruplarına göre ayrılan illerin bazılarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Normalleşme adımlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce 81 ilin valiliğine “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu bir genelge göndermişti. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Birlikte bakalım...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 21.00’de başlayıp sabah 5’e kadar sürecek. Cumartesi günü gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi (6 Mart) akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5’te sona erecek.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İstanbul'da Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama da şu şekilde:

🟠 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,



⏰Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve



⏰Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.



✅Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.



📌Genelgenin ayrıntıları için:

👇🏻👇🏻https://t.co/RtDjFHVlQZ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

2 haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde belirlenmişti:

📌81 İlin Koronavirüs Risk Haritası 👇🏼 pic.twitter.com/a0TY5xsyWF — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 1, 2021

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

ORTA RİSKLİ İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Hangi illerde neler yasak tablosuna da bakabilirsiniz

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