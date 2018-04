''Mutluluğun anahtarını başkasının cebinde saklamamalısınız.''

• Sevdiğiniz işte çalışmak. Böylece insan kendini hiç çalışmamış gibi hissediyor. Bir Çin atasözü diyor ki; ‘Bir saat mutlu olmak istiyorsan şekerleme yap. Bir gün mutlu olmak istiyorsan balık tut. Bir hafta mutlu olmak istiyorsan tatile çık. Bir ay mutlu olmak istiyorsan evlen. Bir yıl mutlu olmak istiyorsan servete kon. Bir ömür boyu mutlu olmak istiyorsan sevdiğin işi yap…’

• Kendinizi geliştirmek. Neyi başarmış olursanız olun, hep bir adım daha ileri gitmek isteyeceksiniz. Çünkü bu istek bilinçaltımızın temel bir güdüsü. Her yeni adımınızda kendinizi geliştiriyor olacaksınız ve bu da sizi mutlu edecek. Gelişim hiçbir zaman bitmez, unutmayın ‘ben oldum’ demek ‘ben öldüm’ demektir.

• Umut etmek. Umut etmek bizi hiçbir şey yokken bile mutlu edebilecek bir şey ve üstelik bedava. Gelecekte başarmak istediğiniz şeyleri düşünmek, onlara zaten sahipmişsiniz gibi hayal etmek bir an için hayat enerjinizi yükseltir. Umudunu kaybeden insanın kaybedecek başka bir şeyi yoktur. Her zaman umudunuzu koruyun.

• Güven duyabileceğiniz birilerinin olması. Güven duyabileceğiniz insanlarla birlikte olmak huzuru, huzur da mutluluğu getirir.

• İnsanlar tarafından önemsenmek. İnsanların duygusal ihtiyaçlarından en önemlisi takdir edilmek, beğenilmek, önemsenmek.

• Sosyal bir çevrenin içinde olmak. İnsan doğası gereği sosyal bir varlık, bu yüzden topluluklara ihtiyaç duyar. Bu yüzden binlerce farklı kulüp ve oluşum var. Fakat buradaki en önemli etmen bu gruptaki kişilere güven duyabilmek. Zihin bu tür durumlarda kendini çok daha rahat ve huzurlu hisseder. Bu tür durumlarda beynimizin alfa dalgasında olduğu gözlenir. Alfa dalgası zihnin ve bedenin uyanık haldeyken en rahat ve huzurlu olduğu konum.

• Özgürlük. Schiller demiş ki; ‘En güzel özgürlük rüyası hapiste görülür’. Çoğu zaman ne kadar özgür olduğumuzu unutuyoruz. Bugün bir yürüyüşe çıkın ve özgürlüğünüzün tadını çıkartın. Victor Hugo da, ‘Dünyada istek duyduğum ve bana hayatı sevdiren iki şey var; aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse hayatımı verebilirim; ancak özgürlük uğruna aşkımı da feda ederim.’

• Ney dinlemek. Seminerlerimde her zaman ney üflerim ve insanların ney dinlerken ne kadar gevşediklerini ve rahatladıklarını gözlemlerim. Ney sesinin özelliklerinden biri de, kendimizi zihnen ve bedenen en rahat hissettiğimiz alfa dalgasına ulaştırması.

• Nesne değil deneyim satın almak. Mutlu olmak için nesneleri satın almayın, hobi satın alın, eğitim satın alın, deneyim satın alın.

• Başkalarına yardım etmek. Bir adam düşünün; her gün yaşlı hasta bir teyzeye gidip onunla ilgileniyor, küçük bir kızı okuluna götürüyor, yardıma ihtiyacı olanların yanında oluyor. Peki her gün iyilik yapmak için karşılığında ne alıyor? Hiçbir şey. Daha zengin olmayacak, televizyona çıkmayacak. İyiliklerinin karşılığı duygulardır. Mutluluğa tanık oluyor, daha derin bir anlayışa ulaşıyor, aşkı hissediyor. Paranın satın alamayacaklarını alıyor. Hayatta kendini tüketmeyen tek zevk, başkalarına yardım etmek ve katkıda bulunmaktır.

• Yeni insanlarla tanışmak. Her yeni insan yeni bir heyecan, yeni bilgiler, yeni hikayeler anlamına gelir. Her gün sanal da olsa en az bir kişi ile tanışmayı kendinize hedef koyun.

• Şefkat. Şefkat duymak, sevdiğimiz insanlara dokunmak, hayvanları sevmek, bebeklerle vakit geçirmek duygu durumumuzu hızlıca olumlu yönde etkiler. Osho’nun dediği gibi, ‘Sadece şefkat iyileştiricidir, çünkü insanın içindeki tüm hastalıklar sevginin eksikliğinden kaynaklanır.’

• Risk almak. Risk almak lafı pek çok insana korkutucu görünse de, belli oranda alınan riskler hayatımızı çeşitlendiriyor, renk katıyor ve geliştiriyor.

• Hedefinin olması. Wisconsin Üniversitesi’nden Richard Davidson, “Bir amaç doğrultusunda çalışmak, olumlu duyguları devreye sokar” diyor. Unutmayın, hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.

• Uyumak. Havalandırılmış bir oda, karanlık bir ortam ve dinlendirici bir müzikle uyumak abartılmadığı sürece zihni ve bedeni rahatlatır ve güne mutlu başlamamızı sağlar.

• Nelere şükretmeliyim? Her gece yatmadan önce kendinize bu soruyu sorun. Böylelikle zihniniz sahip olduğunuz şeylere odaklanacak hem de daha rahat bir uyku uyumanızı sağlayacak.

• Size mutsuzluk veren şeyleri düşünmeyin. Mutluluk, size mutsuzluk veren şeylerden şikayet etmeyi bıraktığınızda gelir.

• Kuş sesi dinlemek. Kuş sesi dinlemek bizi neden rahatlatır biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı ilkel beynimizde gizli. Kuşlar tehlikeli yerlerde ötmezler ve kuşların ötmediği yerlerde riskli bir durum var demektir. Kuşların öttüğü, cıvıldadığı yerler güvene işarettir. Binlerce yıllık gelişim sürecinde kuş sesi beynimize, güven, huzur ve mutluluk olarak kodlanmış.

• İnançlı olmak. Yapılan yeni çalışmalara göre; inançlı insanlar, olmayanlara göre hayatlarından çok daha memnun ve mutlu. Doç. Bruce Headey’in, Melbourne Üniversitesi’nde yaptığı 25 yılık araştırmanın sonucunda; inançlı insanların, kariyer endişesinden kaçındıkları ve duygusal açıdan daha istikrarlı oldukları ortaya çıkmış.

• Başkalarından az şey beklemek. Mutluluğa giden iki yol; kendinden çok şey, başkalarından az şey beklemek. Mutluluğun anahtarını başkasının cebinde saklamamalısınız.

• Temizlik yapmak. Pek çok Doğu öğretisi; zihni temizlemek için odayı, evi, bahçeyi temizlemeyi öğütler. Temizlik bilinçaltımızda zihnimizin de rahatlamasına yardım eder.

• Çiçek ve bitki yetiştirmek. Zihnimizi dinlendiren olumlu bir alışkanlık. Bitkilerle ilgili olarak sadece ‘havadaki karbondioksiti alıp dışarıya oksijen verirler’ diye biliriz. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, bitkilerin sadece karbondioksit değil birçok zehirli maddeyi emerek ortam temizliği yaptığını ortaya koydu. Sentetik malzemelerden, elektrikli ev ve büro aletlerinden çıkan, farkında bile olamadığımız uçucu maddelere karşı bitkileri kullanabiliriz. Bu da hem zihin hem fiziksel sağlığımızı olumlu yönde etkiler.

• Gereksiz şeyleri evden atın. Evde kullanmadığınız ne varsa bunları ya birine verin ya da çöpe atın. Zihninizin ne kadar rahatladığını ve mutlu hissettiğinizi göreceksiniz.

• Hayatınıza sadece pozitif insanları alın. Size umut, moral, neşe vermeyen insanlar hayat enerjinizi tüketir. Unutmayın; tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek, hayatınıza sevebileceğiniz kadar insan alın. İsrafın lüzumu yok. Tabağınızdaki fazla yemek karnınızı, hayatınızdaki fazla insan da başınızı ağrıtır.

• Hayal panosu hazırlamak. Odanıza bir hayal panosu alın, böylelikle bilinçaltınız negatif şeyler yerine, pozitif şeylere odaklansın.

''Hepimizin mutlu olmak için farklı nedenleri olabilir. İnsan ilk önce kendi mutlu olmalı çünkü kendinle mutluysan kimseyle derdin olmaz. Hiçbir zaman unutmayın; insanı en çok acıtan şey; hayal kırıklıkları değil, Yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Mutluluğunuzu önemseyin.''



Hakan Mengüç (Yaşam koçu)



EBRU DEMİRHAN'DAN MUTLULUĞA YOL GÖSTEREN 25 ÖNERİ