HP'den yeni ürün

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

12,5 saate varan pil ömrü ve ultra ince tasarım özelliklerine sahip HP Spectre x360 ile tanışın!

HP,13,3 inç (33,7 cm) boyutundaki ultra ince dönüştürülebilir bilgisayar HP Spectre x360’ı duyurdu. HP Spectre x360, performans ve taşınabilirlik avantajlarıyla öne çıkıyor.

HP Türkiye Baskı ve Kişisel Sistemler Grubu Ülke Direktörü Filiz Akdede yeni ürünle ilgili şunları söylüyor: “Müşterilerimiz kalite, beceri ve taşınabilirliği bir arada sunan, aynı zamanda şık cihazlar talep ediyor. HP Spectre x360, yüksek teknolojili bir dizüstü bilgisayarın üretkenliğinin yanında tablet özelliğiyle taşınabilirliği, çadır modu ile oyun keyfini ve stant görünümüyle de film ve video izleme keyfini ultra ince bir cihazda bir araya getiriyor.”



Tamamı CNC alüminyum gövdeli HP Spectre x360, yalnızca 15,9 milimetre yüksekliğe ve 1,49 kilo ağırlığa sahip.

HP Spectre x360, 3999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.