İki bağımlıydılar ayık yaşamayı seçtiler

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İyi eğitimli, üniversiteli, düzgün bir ailenin, ilgi ve sevgiyle büyütülen bir kızıydı Elif Akalın. Ama tüm bunlar 18 yaşında uyuşturucuyla tanışıp, bir sene sonra alkol bağımlısı olmasına engel olamadı. Eskiden kendi gibi bir bağımlı olan ve 27 kez tedavi için hastaneye yatan, şimdiyse Ayık Yaşam Destek Kampı’nın kurucusu ve danışmanı olan Ender Akalın’la evlendi ve hayata farklı bir noktadan devam etmeye karar verdi. İşte iki bağımlının olaya farklı açılardan da bakmanızı sağlayacak hikayesi...

Yazı: Aslıhan Sever



Onlarla tanışmam bir tesadüf sayesinde oldu. İlk gördüğüm günden beri, hareketliliğiyle beni kendine hayran bırakmış, kaosun ve kargaşanın baş semti istiklal Caddesi’ndeydim.

Yanımdan onlarca insan geçerken elime bir broşür tutuşturuldu. Hiçbir zaman bir broşürü okumaya, büyük puntolarla yazılan başlığı okumaktan başlamadığım için, en alt kısmındaki küçük puntoyla yazılan yazıya baktım. Gözüme Dostoyevski’nin ‘Kumarbaz’ kitabından sözler ilişti. ‘Şimdi neyim ben? Bir sıfır. Yarın ne olabilirim? Yarın, dirilip yeniden yaşamaya başlayabilirim! Tümüyle mahvolup gitmeden önce, içimdeki insanı bulabilirim...’ Bu cümleler Ayık Yaşam Destek Kampı’nın broşüründe yazılı sözlerdi. O an anladım. Bir şeyleri düzeltmek isteyen, insanlara yardım etmek isteyen savaşçılarla karşı karşıyaydım. Peki kimdi onlar? Aslında onlarınkini diğer bağımlılık hikayelerinden ayıran; direnmiş ve yenmiş olmaları değil. Bağımlılıklarından kurtulduktan sonra bağımlılara yardım etmek için ellerinden geleni yapmaları…



Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan 41 yaşındaki Elif Akalın, bugün, 55 yaşındaki eşi Ender Akalın’ın Muğla Köyceğiz’de kurduğu ‘Ayık Yaşam Destek Kampı’nda danışanlara destek veriyor. Hikayenin başlangıcına dönersek, Akalın’ın anlattıkları, bir kitabın bir insanı böyle bir alışkanlığa yöneltmekteki gücünün ne kadar fazla olduğu konusunda bizi şaşırtıyor. “14-15 yaşlarındayken evde bulduğum basit bir kitap, beni uyuşturucuyla tanıştırdı ve merak uyandırdı. Bunu sonradan bir arkadaşım hatırlattı bana; ‘Elif hatırlıyor musun sigara asla kullanmam ama esrar, eroini denemeyi düşünüyorum demiştin’ dedi. Yani aklıma bir kere kazınmış olan bir düşünceydi. Kullanılan arkadaş ortamını da arayarak buldum, hangi maddeyi kullanmak istiyorsam ‘antenlerimi’ açıp o ortamı aradım” diyor. Başlama dönemi ise liseyi bitirdiği zamana denk geliyor. Ne olduysa, liseyi bitirdikten sonraki yıl, güzel sanatlar fakültesine girmek için hazırlandığı dönemde olmuş. O döneme kadar her ne kadar meraklı olsa da, bırakın uyuşturucuyu, sigara ve alkol bile kullanmamış. “İlk alkol içişimi hatırlamıyorum bile. Buna rağmen bir sene içerisinde kendimi alkol, sigara ve esrar içerken buldum. Ertesi sene eroine başladım. 1.5 yıl kullandım ve ayaktan tedavi ile eroin içmeyi kestim. Üç yıl sadece alkol kullandım. Akabinde ortam, sıkıntı ve pek çok şey bahanem oldu ve tekrar esrar içmeye başladım. Merak ettiğim kokain vardı ve birkaç sene sonra onu da buldum ve dört yıl kadar kullanıp tedavi olmadan bıraktım. Ama alkol ve esrar hep vardı hayatımda” diyor. Ailesi ise durumu çok geç olmadan fark etmiş elbette. Ama bize garip gelse de mutlaka kendilerince mantıklı bir yaklaşımla onunla bu konuda yüz göz olmak istememişler. “Uyuşturucu kullanmak zorunda olduğumu düşündüklerinden olsa gerek, haftalığımı üç gün sonra tekrar bana veriyorlardı. Kesinlikle bana hissettirmeden ve yüz göz olmadan bunu yaptılar. Ben ise bildiklerini o zamanlar bilmiyordum. Hastaneye yatana kadar hiç konuşmadık. Ben konuşamadım, onlar beni beklediler sabırla. Hastaneye yattıktan sonra konuşmaya başladık” diyor.



Peki ya çevresindekiler? Okulda öğretmenleri? Arkadaşları? Durumu fark etmiyorlar mıydı? “Fark edilmemesi mümkün değildi. İnsanlar hep bırakmam konusunda yardımcı ve destek olmaya çalıştı. Baktılar ki olmuyor herkes benden uzaklaştı, ailem hariç” diyor. Elbette durumun okul başarısını da etkilediğinden bahsediyor. “Mezun oldum ama düşük bir puanla ve hocaların imalı bakışları altında.” Uyuşturucu ve alkolden kurtulma süreci ise elbette kolay olmamış. “Çok çeşitli ortamlar gördüm. İllegal yaşayan insanlarla mecburen muhatap olmak zorunda kaldım. Bağımlılığım sebebiyle sık sık çevre değişikliği yaşadım. Eroini ilk kullandığım sıralarda bundan kurtulamayacağım düşüncesi ile bir gün altın vuruş yapma düşüncesi dahi oluştu aklımda. Lakin o gün belki tesadüf eseri fazla malım yoktu ve yapamadım. Ailem bir gün sonra beni tatile götürdü. Bu bir tesadüftü. Onların niyetimden haberleri yoktu. Bu vesile ile tatilde eroini bırakmam gerektiğini idrak ettim ve bırakma uğraşım başladı. Eroini bıraktıktan sonraki süreçte kullandığım diğer maddeleri hafife alarak ‘Nasıl olsa ben eroini bırakmış bir kişiyim istersem onları da istediğim zaman bırakırım’ düşüncesi bende yerleşti” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Onca madde denedikten sonra hastaneye yatmayı kabul ettim. Tedavim esnasında alkol içemeyeceğimi de söylediler. Bir sorunumun olduğunun farkındaydım; çünkü alkole başladığımda durduramıyordum kendimi ama bu durumu uzun süre kabul etmek istemedim. Çünkü tutunacağım bir alkol vardı ve o da elimden alınırsa gerisini düşünemiyordum. Hastanede 35 gün kaldıktan sonra beni Adsız Alkolikler’e yönlendirdiler ve orada bir süre sonra alkol de içemeyeceğimi kabul ettim.”



Şimdi o, bağımlılara destek oluyor

Yıl 2011. Bırakma süreci. O sırada hayatına mucize gibi biri giriyor; yıllar önce alkolü bırakan ve insanlara yardım etmeyi kendine misyon edinen Ender Akalın. “Adsız Alkolikler grubundaydık ve birlikte olmaya başladıktan yedi ay sonra da evlendik.” Kurtulma evresinin ise oldukça zor günler olduğunu belirtmeden edemiyor: “İlk defa kendimle kendimin mücadelesini yaşadım. Bu mücadele sıklığı azalsa da hala devam diyor, çünkü hiçbirimizin geriye dönmeme gibi bir garantisi yok. Ama şimdi kendimi özgür ve rahat hissediyorum.” Şu anda ise kendi yaşadıklarını yaşayanlara eşiyle birlikte destek veriyor. Madde bağımlılarının yaşadığı süreçleri çok iyi anladığından ve sorumluluk aldığından bahsediyor. “İçten içe bağımlılara destek olma hayalim vardı ama bu gerçekleşmeyecek bir düşünce gibi geliyordu. Çünkü ikna kabiliyetimin ve iyi konuşma yeteneğimin olmadığını düşünürdüm. Eşimin anlamlı bir uğraş istediğini biliyordum, yıllardır bağımlılara yardım ediyordu zaten. Bir yerimiz olsun ve süreç içerisinde kesintisiz bir

şekilde onlarla iç içe yaşayarak onlara daha faydalı olabileceğimizi düşündük ve bir şekilde şansın da sayesinde şu andaki yerimiz kısmet oldu” diyor. Bağımlılara bir de mesajı var; “Senin bırakanlardan hiçbir farkın yok. Herkes bırakabilir, istek ve emekle.”



