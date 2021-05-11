Instagram'da küçük işletmeler için takipçi sayısı artırma yolları

Instagram'da kitleniz tarafından öne çıkmak istiyorsanız, detaylı bir bir planlama yapmanız gerekir. İster yeni başlayan ister bilinen bir marka olun, etkili bir varlık oluşturmak yepyeni bir sosyal medya hesabı için zor olabilir.

Herhangi bir sosyal medya platformunda marka bilinirliğini artırmak, sitenin algoritmalarında görünür hale gelmek kitle etkileşimi ve takipçi sayısı oluşturmakla ilgilidir.

Instagram algoritmalarının nasıl çalıştığını anlayarak başlayalım:

Instagram'ın akışını sağlayan algoritmalar, temel olarak birkaç etkileşim metriğini kullanarak çalışır. Bunlar arasında instagram beğenileri, paylaşımları, yorumları, yeniden paylaşımları, kaydetmeler ve görüntülemeler (Hikayeler ve Reels videolar) bulunur. Her Instagrammer’ın sayfa akışı, sitenin algoritmalarıyla kişiselleştirilir:

Kimi takip ediyorlar?

Daha önce kimin gönderilerine göz attılar ve beğeni veya yorum bıraktılar?

Sitedeki aramaları?

Sık sık kimleri etiketliyorlar veya kimlerle etkileşimde bulunuyorlar (gönderilerine beğeni ve yorum bırakarak)?

Yukarıdakilere dayanarak, algoritmalar, kullanıcının akışlarına göre "beğenme" olasılığının daha yüksek olduğu gönderileri gösterir.

INSTAGRAM'DA NASIL BAŞARILI BİR KÜÇÜK İŞLETME OLUŞTURABİLİRSİNİZ?

Son çıkan instagram özellikleri ve trendleri üzerine araştırma yapın

Etkileyici bir profil oluşturun

Instagram aktivitelerinizi planlayın ve planınıza sadık kalın

Kaliteli içerik oluşturun

Paylaşımlarınıza açıklama yazmayı ve konu etiketleri koymayı unutmayın

Arzu edilen farkındalığı artırmak ve Instagram'da marka imajınızı oluşturmak ve güçlendirmek için aşağıdaki ipuçlarını izleyin:

SON ÇIKAN INSTAGRAM ÖZELLİKLERİ VE TRENDLERLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPIN

Siteye dalmadan önce Instagram'daki en son güncellemeleri öğrenin. Instagram algoritmaları akış sıralamanızı yükseltir ve tüm özelliklerini kullanırsanız size daha fazla görünürlük ve kitlenin ilgisini çekme şansı verir. Hikayeler, reelslar ve IGTV'yi nasıl kullanacağınızı öğrenin. Instagram'da aktif hale gelmek için ne yapmanız gerektiğini anlayın. Her özelliğin artılarını ve eksilerini dikkatlice inceleyin. Siteye bir şey koyduğunuzda, Instagram'ın algoritmalarına gönderinizin zamanı, yayınınızın niteliği ve aldığı anlık etkileşim hakkında sinyaller gönderir. Bu da algoritmaların görünürlük sıralamanızı yükseltmesini sağlar ve gönderilerinize izleyici katılımı için daha fazla fırsat getirir. Buradaki amacınız, markanızın imajını güçlendirmek ve daha fazla gerçek zamanlı takipçi toplamak için akış performansını iyileştirmektir ve ön plana çıkmaktır.

ETKİLEYİCİ BİR PROFİL OLUŞTURUN

Araştırmanızı iyice yaptıktan sonra, paylaşım yapma zamanı gelmiştir demektir. Ancak bundan önce, etkili bir profile sahip olduğunuzdan olduğundan emin olun.

İşte başarılı bir Instagram profili oluşturmak için birkaç ipucu:

- Hedef kitlenize kim olduğunuzu ve ne sattığınızı söyleyen kısa ama kapsamlı bir metin hazırladığınızdan emin olun.

- İlgili tarafların size doğrudan ulaşabilmeleri için iletişim bilgilerini yükleyin. Aktif bir mail, ikinci bir sosyal medya tanıtıcısı veya hedef kitlenizin siz ve şirketiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayabileceği aktif bir açılış sayfası kullanın.

- Hedef kitlenizin markanızı unutmaması ve fark etmesi için şirketinizin logosu veya ürünü profil fotoğrafı yapın.

INSTAGRAM AKTİVİTELERİNİZİ PLANLAYIN VE PLANINIZA SADIK KALIN

Mükemmel bir pazarlama stratejisi aşağıdaki küçük ayrıntıları da içerir:

-Ne sıklıkla gönderi paylaşacaksınız? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur. Hedef kitlenizin akışını nasıl göründüğünüz, siteye ne sıklıkla giriş yaptıklarına ve akışlarda gezinmelerine bağlıdır. Instagram'ı günde birkaç kez kontrol edenler, önce akıştaki en son paylaşımları görür. Bunu daha az yapanlar akıştaki Instagram'ın beğeneceklerini ve etkileşimde bulunacaklarını düşündüğü şekilde düzenlediler. Bir marka olarak, büyümek için her iki türünde de görünmenin bir yolunu bulmanız gerekecek. Başka bir deyişle, ne sıklıkta gönderi paylaşmanız gerektiğini ve daha çok ne tür gönderiler göndermeniz gerektiğini gözlemleyin ve analiz edin.

-İçerik göndermek için en iyi zamanlar. Bunun için de içeriğinizi takipçilerinizin kullanımına göre uyarlamalısınız. Hangi tür gönderilerin size en fazla etkileşimi sağladığını kontrol etmek ve karşılaştırmak için Insights uygulamasını kullanın. Gönderilerinizin maksimum ilgi gördüğü bir dönem var mı? Instagram’ın algoritmaları, kullanıcıların en son paylaşımları ilk olarak görmelerini sağlamak için yayın sıralamalarını sürekli değiştiriyor.

-Sonuç olarak, hedef kitleniz aktifken içerik yükleyebiliyorsanız, paylaşımınız muhtemelen daha fazla görüntüleme, beğeni ve yorum alacaktır. Hedef kitlenizi gözlemleyerek gönderi yapmak için en iyi zamanı belirleyebilirseniz, erişim sayınızı yükseltecek ve daha fazla beğeni ve takipçi kazanacaksınız. İçeriği manuel olarak yüklemeyi seçebilir veya bu en yoğun gönderi süresinden en iyi şekilde yararlanmak için gönderilerinizi otomatik olarak yüklemek için uygulamalar kullanabilirsiniz.

-Yorumlara, mesajlara ve etiketlere ne zaman ve nasıl yanıt verileceği önemlidir. Burada da otomatik yanıtları planlayabilir veya herkese ayrı ayrı yanıt vermeyi seçebilirsiniz. Cevaplamak için harcadığınız zaman, konuşmayı devam ettirmek için kullandığınız dil ve üslup, dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Bir marka olarak, kaba davranışlarla uğraşırken bile profesyonel olmayı unutmamalısınız. Aynı zamanda varlığınızı insanlaştırmanız gerekir.

-Tutarlı olmanın burada anahtar rol oynadığını unutmayın. Bir rutin akışa bağlı kalın, böylece takipçileriniz gönderilerinize alışabilir. Bu, sitedeki sonraki faaliyetleriniz için beklenti ve öngörülebilirlik seviyesini artırır. Bir TV dizisinin yeni bölümünün geri dönüşü gibi, tutarlı bir programa sadık kalırsanız yayınlarınızı kontrol etmek ve bunlarla etkileşim kurmak için geri dönen daha fazla gerçek takipçiyi bulacaksınız.

KALİTELİ İÇERİK OLUŞTURUN

Instagram’ın algoritmaları yalnızca gönderilerinizi kimin beğeneceğini tahmin edebilir ve içeriğinizi zaman çizelgelerinde öne çıkarabilir. Onları paylaşımlarınızla meşgul tutmak size kalmış.

İşte bazı fikirler:

- Hedef kitlenizin görmek istediği içerikleri oluşturun. İster genel sosyal sorunlar hakkında ister iş yerinden hikayeler yayınlıyor olun, içeriğinizi kitlenizin dikkatini çekecek şekilde uyarlayın. Doğal içerik yayınlayabilirsiniz, yani röportajlar veya özellik incelemeleri gibi içerikler yükleyebilirsiniz. Burada olasılıklar sonsuzdur.

- Bütçeniz varsa, influencerlara ürün göndermeyi düşünün. Markanızı mevcut kitlelerin farkındalığını büyütecekler. Dahası, kendilerini gerçek ve güvenilir influencer olarak kanıtlamışlarsa, markanıza da güvenle bakılacaktır.

- Yarışmalar ve çekilişler düzenleyin. Hedef kitlenizin yayınınızla etkileşim kurmasını gerektiren bir yarışma oluşturun. Onlardan bir arkadaşını etiketlemelerini, yorum bırakmalarını, bir ankete katılmalarını veya gönderilerinde sizi etiketlemelerini isteyebilirsiniz. Bunlar daha geniş bir kitleye ulaşmanızı sağlayacak. Kazananları duyurmayı ve vaat edilen ödülleri zamanında teslim etmeyi unutmayın!

PAYLAŞIMLARINIZA AÇIKLAMA YAZMAYI VE KONU ETİKETLERİ KOYMAYI UNUTMAYIN

Marka bilinirliğini oluşturmanın ve akışta ön plana çıkmanın kesin bir yolu konu etiketleri (hashtagleri) kullanmaktır. Seçtiğiniz etiketler gönderinizle ilgili olduğu sürece birkaçını birlikte kullanabilirsiniz. Aslında, gönderilerinizde en fazla 30 etiket ve hikayelerinizde en fazla 10 etiket kullanabilirsiniz.

Instagram'ın hashtag'leri, gönderilerinizi kategoriler halinde düzenler. Bu, hashtag'i anahtar kelime olarak kullanarak arama yaptıklarında gönderiniz daha yeni kitlelere ulaşır. Mükemmel hashtag'ler size daha fazla takipçi kazandıracak ve görünürlüğünüzü artıracak.

Hashtag'ler yardımıyla yerel takipçiler arasında daha fazla görünürlük elde etmek için coğrafi etiketler de kullanabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi coğrafi etiketler konumunuzu belirlemenize izin verir. İşletmeniz için en uygun olanı seçin.

Etiketlere ek olarak, açıklamalarınıza da odaklanın, çünkü ne yazdığınız önemlidir. Açıklamanızı oluştururken niş kitlenizi hatırlayın. Açıklamalar sadece neler olduğunu anlatmakla kalmaz, aynı zamanda izleyici etkileşimini de artırır. Bunun dışında, markanız için bir kişilik oluşturmak için açıklama kullanın. Yazılarınıza bilgi vermek için aynı zamanda gönderi ile ilgili hashtag'ler arasında bir bağlantı işlevi sağlamak için etkileyici bir görev görür.

Not: Başlıkları ve etiketleri akıllıca kullanın. Çok fazla alakasız etiket kullanmak da hesabınızın spam yemesini sağlayabilir. Aynı şekilde, başka bir hesabı etiketlemeyi seçerseniz, diğer tarafı rahatsız etmeden yaptığınızdan emin olun.

Özet olarak:

Takipçi farkındalığını oluşturmak için planlama ve çaba gerektirir. Hesabınızın aktif olarak ve zaman içinde büyümesine izin vermek en iyisidir. Beğenileri ve diğer Instagram etkileşim sağlayan hesaplara yatırım yaparak işleri biraz hızlandırabilirsiniz. Bunu yaparken, şüpheli faaliyetler nedeniyle incelemeye alınmamak için daha küçük dikkat çekmeyen sayılarla yatırım yaptığınızdan emin olun. Takipçilerinizin aktivite oranlarını kontrol etmek için de dikkatli olmalısınız. Takipçileriniz öncelikle aktif değilse, bu, Instagram tarafından akış sıralamanızı belirlemek için kullanılan etkileşim ölçütleri açısından hesabınızı yarardan çok zarar verebilir.

Hesabınızı büyütmek zaman ve öngörü gerektirir pazarlama stratejilerini doğru kullanın ve küçük işletmeniz için hedeflediğiniz kitle farkındalığına sahip olun.

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