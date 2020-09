Instagram üzerinden satış yapmanın yolları neler? Paylaşım yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Hangi uygulamalrdan destek alabilirsiniz? İşte cevaplar...

1- SWIPE UP NASIL YAPILIR?

2- BIO’NUZA BİRDEN FAZLA LINK EKLEYEYİN

3- KENDİ MARKANIZI YARATMAK İSTİYORSANIZ...

Son zamanların en etkili online satış yöntemlerinden biri Influencer’lar ile gerçekleştirilen ve her an karşımıza ‘swipe up’ olarak çıkan iş birlikleri. “Evet sevgili takipçilerim şimdi spor saati! Üç mekik, iki şınav, hooop swipe up ve üzerimdekileri satın al!” Bu yöntemle Influencer’lar gerçekleştirmesini sağladıkları satışlar üzerinden belirli bir komisyon alıyor. Yani hesapları üzerinden yaptıkları yönlendirmelerle sağlanan gelir üzerinden bir kısmını kendileri için kazanca dönüştürüyor. Swipe up özelliğini kullanabilmek için en az 10K takipçi sayınız olması gerekiyor. Bu rakamı sağladıysanız hikaye bölümünden sağ bölümde yer alan ataş işaretini kullanarak görüntünüze URL eklemeniz mümkün. Trenyol.com, hepsiburada.com, morhipo.com bu tarz iş birliklerine fazlasıyla önem veren online satış platformları.Henüz hesabınıza swipe up özelliğini kullanamıyorsanız -ki söylediğimiz gibi bu özelliği kullanabilmek için en az 10K takipçi sayınız olması gerekiyor- tek seçeneğiniz alışveriş linklerini hesabınızın ‘bio’ bölümüne eklemek. Burada da karşımıza yeni bir sorun çıkıyor; Instagram hesabınızda, bio bölümüne tek bir link yerleştirebiliyorsunuz. Diğer sosyal ağlarda içerik üreten ya da satış gerçekleştirenlerin bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Bunun da bir çözüm var. visitmy.bio adresine girerek bir hesap oluşturabilir ve hesaba tüm sosyal medya hesaplarınızı ve istediğiniz tüm linkleri ekleyebilirsiniz. Daha sonra visitmy.bio’nun sizin için oluşturduğu link’i Instagram bio’nuza kopyalamanız yeterli. Bio’nuza tıklayan takipçileriniz sayfayı açtığında diğer sosyal medya hesaplarınıza, Youtube kanalınıza, web adresinize, blog’unuza ve en önemlisi oluşturduğunuz alışveriş linklerine kolayca ulaşabilecek. Instagram’da link’i hiç değiştirmeden, visitmy.bio hesabınızdan dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar yeni link de ekleyebilirsiniz.Kendinize ait bir satış kanalı olarak da Instagram hesabınızı kullanabilirsiniz. Ama bunun için fatura kesebiliyor olmalısınız. Yani yasal olarak bir şirket olmalısınız. Bir diğer yöntem ise shopify.com gibi satış desteği sağlayan uygulamalardan yararlanmak. Instagram üzerinden pazarlamasını yaptığınız ürünün satışı için takipçilerinizi Shopify’a yönlendirebilir ve belirli bir komisyon kesintisini göze alarak yasal bir şekilde satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Etkili bir satış için bazı kurallar var. Ürün görsellerinizin gerçeğini yansıtması bunlar arasında en önemlisi. Alıcının beklentisini karşılamadığınız sürece satış devamlılığını sağlayamazsınız. Bir diğer önemli konuda takipçilerinizle sürekli iletişim halinde olmak. Sorular her soruya yorulmadan cevap verin. Kullanıcılarınız hesabınızı tag’leyerek paylaşım yaptığında mutlaka yorum yapın. Onların yorumlarında da mutlaka cevap verin.Özetlemek gerekirse online alışverişin öneminin hepimiz farkındayız. Yapmanız gerekense doğru ürünü, doğru zamanda, doğru uygulamalardan destek alarak pazarlamak. Stratejinizi belirleyin ve harekete geçin. Çok kolay ve hızlı bir şekilde ilerlemeseniz bile asla vazgeçmeyin. Bunun zaman alacak bir B planı olduğunu da asla unutmayın.

