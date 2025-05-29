İstanbul ve İstanbul'a yakın mavi bayraklı 29 plaj (Sakarya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ)
2025 yılının mavi bayraklı plajları açıklandı. Türkiye, 2025 yılında dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi oldu. Bu yıl 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Sizler için İstanbul ve İstanbul'a yakın Sakarya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ gibi illerin mavi bayraklı plajlarını listeledik...
Türkiye, 2025 yılında dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi oldu. Bakanlığı hafta içi yaptığı açıklamaya göre geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı.
İstanbul'dan 3 plaj, Sakarya'dan 3 plaj, Tekirdağ'dan 10 plaj, Kocaeli'den 9 plaj, Bursa'dan 4 plaj mavi bayrak aldı.
İstanbul - Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Arnavutköy)
Havaalanına Uzaklık:25 Km
Şehir Merkezine Uzaklık: 27 Km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 30 Dakika
Plajın Uzunluğu: 1 Km
Plajın Genişliği: 90 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var
(Fotoğraflar:Mavibayrak.org)
İstanbul- Karaburun Plajı (Arnavutköy)
Havaalanına Uzaklık: 25 km
Şehir Merkezine Uzaklık: 27 km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 30 dk
Plajın Uzunluğu: 1 km
Plajın Genişliği: 90 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var
İstanbul - Kumluk Mevki Halk Plajı (Silivri)
Havaalanına Uzaklık:54 km
Şehir Merkezine Uzaklık:70 km
Toplu Taşıma: Var
Şehir Merkezine Ulaşım Süresi: 1 saat
Plajın Uzunluğu: 400 metre
Plajın Genişliği: 100 metre
Plajın Tipi: Halk Plajı
Kum: Var