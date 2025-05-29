İstanbul ve İstanbul'a yakın mavi bayraklı 29 plaj (Sakarya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ)

Türkiye, 2025 yılında dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi oldu. Bakanlığı hafta içi yaptığı açıklamaya göre geçen yıl 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye çıktı.

İstanbul'dan 3 plaj, Sakarya'dan 3 plaj, Tekirdağ'dan 10 plaj, Kocaeli'den 9 plaj, Bursa'dan 4 plaj mavi bayrak aldı.