Kadınlara özel kampanya

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yamaha, motosiklet ya da scooter alan kadın sürücülere ücretsiz güvenli sürüş eğitimi veriyor...

Yamaha, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Yamaha motosiklet ya da scooter satın alan kadınlara ücretsiz sürüş eğitimi verecek. İstanbul Autodrom'da yer alan Yamaha Riding Academy'de haftaiçi verilecek eğitimlerde, kadınlar hem teorik hem de pratik eğitim alma şansı kazanacak.

Eğitimi alacak kadınlar, doğru motosiklet kullanımı hakkında bilgi edinirken, güvenli sürüşün ne demek olduğunu daha yakından anlama fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca sürüş sırasında aniden karşılaşabilecek olası tehlikeleri ya da engelleri tanıma ve ortadan kaldırma yöntemlerini de öğrenecekler.

