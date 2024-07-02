Kapağında Özge Özacar’ın yer aldığı Elele Temmuz/Ağustos 2024 sayısı çıktı!

Yer aldığı tüm projelerden edindiği deneyimler için yolunun kesiştiği herkese müteşekkir. Seçimleri için ‘keşke’ değil, ‘iyi ki’ diyenlerden. İstanbul güneşinin sıcağını hafifleten, denizden gelen tatlı bir rüzgar eşliğinde Özge Özacar’la hayatı, planları ve kariyeri üzerine konuşuyoruz.

“Uzanmışım kumsala… Güneş damlar içime…” usul usul kulağımıza çalınan Sertab Erener’in bu dizeleri, yaz mevsimini her hücremizde hissetmemizi sağlamıyor mu? Yazın, şüphesiz herkes için farklı bir anlamı, farklı bir enerjisi var. Bugünlerde güneşin yakıcı etkisi, dalgaların sesi ve parmaklarımıza yapışan kum taneleriyle, rüzgarla dans eden saçlarımızın ahengiyle birlikte ortak bir yaz hayalini paylaşıyoruz. Çünkü tam zamanı. Şehrin kaotik caddelerinden kaçış planımız, ofis masalarına küçük vedamız ve televizyon kumandasıyla ayrılığımız için tüm şartlar uygun. Tatil bavulumuzda demirbaşlarımız, bu yaz stilimizin yeni başrolleri ve favori tatil rotalarımızla dolu bir maceraya atılırken bize eşlik edecek içerik üreticilerini de unutmuyoruz. Gizem Üzel, Elvin Levinler, Lara Paşalı, Berna Bilbey ve Damla Colbay’ın yaz rüyalarından ilham almak üzere tatil destinasyonlarından stil hamlelerine, yaz rüyalarından ajandalarına uzanan bir buluşma gerçekleştiriyoruz. İlham panonuzu hazırlamadan önce, onlara kulak verseniz hiç fena olmaz… Siz, yaz rüyanızı nasıl tanımlarsınız?

Moda, birçok konuda farkındalık yaratıyor ve değişim için ilham veriyor. Toplumsal olaylara karşı duruşu ve protesto niteliği taşıyan yönü, onun dinamik ve etkileyici gücünün bir yansıması. Bella Hadid’den Harry Styles’a, Natalie Portman’dan Lady Gaga’ya; 20’li yıllardaki Flapper modasından 60’lı yıllarda Hippie hareketine, Cannes Film Festivali’nden Met Gala’ya uzanan geniş bir yelpazede modanın toplumsal ve politik olaylara karşı duruş sergileyen ikonik anlarını bir araya getirdik. “Asiyim, herkes bilsin!” diyenler radarımızda!

Can dostlarımızın yaşam mücadeleleri, karşılaştıkları zorluklar ve bizimle olan sessiz ilişkileri hem duygusal hem de toplumsal açıdan derin bir anlam taşıyor. Sokak hayvanlarıyla olan ilişkimiz asırlık bir geçmişe sahip ve ülke cazibesinin de bir parçası. Türkiye’nin sahipsiz köpeklere olan sevgisi eşsiz olduğu kadar insani de. Ancak bu buz dağının görünen kısmı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarısı gündemimizi epey meşgul etti. Çünkü bahsi geçen yasa, sahiplenilmeyen hayvanların bir ay sonunda uyutulmasını içeriyor. Avukat Naz Enginler, veteriner Mahmut Baran Şahin ve Yaşam için yasa inisiyatifi gönüllüsü Ebru Elgöç ile gündeme taşınan yasa, can dostlarımızın yaşam hakları ve yaşam şartlarına uzanan bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Çünkü daha iyi bir yaşam mümkün!

Mevsimin önemli iki durağında stil ilhamımızı almak üzere bekliyoruz. Wimbledon Tenis Turnuvası ve Formula 1 Monaco Grand Prix’ini yakından inceliyoruz. Dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden biri olan Wimbledon, kortta sayı alanların yanı sıra stil oyununda da kazananlara ev sahipliği yapıyor. Yakın dönemde stiliyle ilham veren isimlerin turnuva stillerine mercek tutuyoruz. Formula 1’in ikonik durağı Monako ise yalnızca motor sporları tutkunlarını değil, aynı zamanda stil ikonlarını da kendine çekiyor. Avrupa’nın en büyük turist atraksiyonlarından birini merkeze alarak Formula 1 stillerinden ilham alıyoruz.

Ve yılın o vakti geldi! Güneşten aldığımız enerjiyle plaj kızı moduna geçiyoruz. Renkli yaz stili ve etkileyici tasarımları keşfedebileceğiniz moda çekimimize davetlisiniz. Ayrıca denize çıkan sokaklarda plaj stilinize yön verecek mayo ve bikini dosyamıza da göz atmayı unutmayın. Sezonun favori aksesuarı güneş gözlükleri, vintage kalıplar ve fütüristik dokunuşların harmonisiyle harika tamamlayıcılar olarak sizleri bekliyor. Yaz akşamlarını etkisi altına alacak rahat ve havalı stil önerileri, renkli motiflerle süslü sokak stili yıldızları ve Anya Taylor-Joy, Rosie Huntington-Whiteley, Deva Cassel, Dua Lipa’nın başrolde olduğu etkileyici görünümlerle benzersiz silüetlerin peşine birlikte düşüyoruz.

Sağlıklı bronzlaşmanın ve güneşle dost olmanın ipuçları, yaşlanma etkilerini en aza indiren ve leke oluşumunu önleyen içerikleriyle güneş koruyucular, güneş sonrası bakım önerileri, bronz tenin çekiciliğini artıran ışıltılı makyajın püf noktaları tam size göre. Şehrin keşif listesi, Balçiçek İlter ile yeni kitabı Post-modern Cadılar hakkında söyleşimiz, aylık kültür-sanat raporumuz, burç burç astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Temmuz/Ağustos 2024 sayımızda sizleri bekliyor!

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