Kedi ya da köpeğinizle mi uyuyorsunuz? Evcil hayvanla yatakta beraber uyumak zararlı mı? Uzmanlar anlatıyor

Eğer bir hayvanseverseniz, muhtemelen evcil hayvanınızın yatağınızda uyumuşsunuzdur. Hatta araştırmalara göre Amerika'daki köpek sahiplerinin yarısının evcil hayvanlarının yanında uyuduğu tahmin ediliyor. Uyku eğitimcisi ve Better Sleep Council temsilcisi Terry Cralle, çoğu evcil hayvan sahibinin evcil hayvanlarını aile üyeleri olarak gördüğünü ve bu nedenle tüylü arkadaşlarının rahatını ve mutluluğunu sağlamak için büyük çaba harcayacaklarını söylüyor.

Ancak uyku sağlığımıza artan ilgiyle (sonuçta her üç Amerikalıdan biri yeterince dinlenmediğini bildiriyor), insanlar evcil hayvanlarının kendileriyle aynı yatağı paylaşmasına izin vermenin dezavantajlarına yeniden araştırıyor. Aslında bu konu şu anda evcil hayvan sahipleri arasında “yumuşak bir tartışmanın” konusu.

Peki, uykunuzun daha iyi olabileceğini kabul etmenize rağmen, her gece yatağınızda evcil hayvanınızla birlikte kestirmeye devam mı etmelisiniz? Yoksa yatağınızdan ayrı, evcil hayvanınızın dinlenebileceği bir alan mı yaratmalısınız? Üç uzmandan bu gece alışkanlığının artılarını ve eksilerini paylaşmalarını istedik.

Yatağı Evcil Hayvanlarla Paylaşmanın Artıları

Sakinlik, güvenlik ve rahatlık duygularını teşvik eder.

Birisi size neden köpeğinizin veya kedinizin her gece yatağınızda uyumasına izin verdiğinizi sorsa, şöyle yanıtlayabilirsiniz: "Daha iyi bir zihinsel sağlık, rahatlık ve arkadaşlık için." Ve böyle hisseden yalnız sen olmayacaksın.

Uyku doktoru ve Super Sleep'in kurucusu Audrey Wells , sevilen bir evcil hayvanın duygusal bağlantı sağlayabileceğini, stres ve kaygı düzeylerini azaltabileceğini ve böylece uykuyu destekleyebileceğini söylüyor. "Bazı insanlar evcil hayvanlarını, onları beklenmedik seslere veya ışıklara karşı uyarabilecek ek bir güvenlik katmanı olarak görebilir" diye ekliyor.

Eğer üşürseniz sıcak kalmanıza yardımcı olur.

Üşüme eğiliminde misiniz? O zaman yanınızda uyuyan evcil hayvanınızın sıcaklığının tadını çıkarabilirsiniz

Uyku kalitesini artırarak normal gece rutininizin yararlı bir parçası olabilir.

Dr. Wells, "Evcil hayvanlar rutine duyarlıdır ve sahiplerinin uyku saatlerinin düzenli olmasına ve uyku kalitesinin daha iyi olmasına yardımcı olabilirler" diyor. "Benzer şekilde, evcil hayvanlar sabah uyanma zamanının sinyalini verebilir ve hatta yürüyüş ve gün ışığına maruz kalma için dışarıda biraz zaman isteyebilir."

Evcil hayvanınızın yatağınızda uyumasını tercih ediyor ve uykuya faydalı olduğunu düşünüyorsanız bilim sizden yana. Best Friends Animal Society Ulusal Eğitim ve Davranış Koordinatörü Amanda Fara , bazı araştırmaların insanların köpekleri yanlarında uyuduğunda daha iyi ve daha sağlıklı uyuduklarını ortaya çıkardığını söylüyor .

Farah, "Siz ve köpeğiniz birlikte iyi uyursanız, iyi bir gece uykusunun getirdiği zihinsel berraklığın artması, kan basıncının düşmesi, stresin azalması ve daha güçlü bir bağışıklık sistemi gibi sağlık açısından faydalarından yararlanacaksınız " diyor.

Yatağı Evcil Hayvanlarla Paylaşmanın Eksileri

Varlıkları sık sık uyku bölünmelerine neden olabilir ve uyku kalitesini bozabilir.

Evcil hayvanınızın yatağınızı paylaşmasına izin veriyorsanız kendinize sorabileceğiniz bazı sorular vardır. Evcil hayvanınız uykunuzu bozuyor mu? Yatak odanızın kapısında sızlanmalarını önlemek için evcil hayvanınızın yatağınızı paylaşmasına izin veriyor musunuz? Evcil hayvanınız sık sık pozisyon değiştirmek için uyanıyor mu? Evcil hayvanınızın her hareket ettiğinde ses çıkaran yaka etiketleri var mı?

Cralle, bazı kişilerin evcil hayvanları yataktayken daha iyi uyuduğunu, bazılarının ise ne yazık ki uyuyamadığını söylüyor. Eğer uykunuz, yanınızda bir evcil hayvanın uyuması nedeniyle herhangi bir şekilde tehlikeye giriyorsa, cevabın kesin bir hayır olması gerektiği konusunda uyarıyor. Örneğin, uykunuz hafifse ve köpeğiniz geceleri çok hareket ediyorsa, köpeğinizle uyumak, daha sık uyanmanız ve daha az dinlendirici uyku çekmeniz anlamına gelebilir. Eğer köpeğiniz sizin favori uyku pozisyonunuzu bozacak bir pozisyona geçerse, bu aynı zamanda düşük kaliteli uykuya da yol açabilir.

"Uykunuzu feda etmek sağlığınızı, refahınızı ve yaşam kalitenizi feda etmek anlamına gelir ve bu yapılacak bir fedakarlık değildir" diyor.

Dr. Wells, kararın büyük ölçüde evcil hayvan sahibi kombinasyonuna bağlı olduğunu ekliyor. Ancak melatonin gibi reçetesiz satılan bir takviyeye veya sağlıklı uyumanıza yardımcı olacak bir reçeteye güveniyorsanız, bu düzenlemeyi yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

Dr. Wells, "Bir kişinin evcil hayvanıyla yatıp yatmama kararına saygı duyuyorum ve onları sadece artıları ve eksileri konusunda bilgilendirmeye çalışıyorum" diyor. "Ancak, evcil hayvanı yüzünden uykusu bozulan bir sahibine uyku ilacı yazmaktan veya uyku ilacı önermekten kaçınmaya çalışıyorum."

Ayrıca bir evcil hayvanın potansiyel olarak uykusuzluğu ağırlaştırabileceğini, sıcaklık rahatsızlığına katkıda bulunabileceğini veya gece dolaşırken düşme riskini artırabileceğini belirtiyor.

Alerjileri ve hassasiyetleri şiddetlendirebilir.

Peki ya hijyen ve alerjenler? Belirli kategorilere giriyorsanız bir evcil hayvanla birlikte uyumak en iyi seçim olmayabilir. Örneğin, astım veya alerji hastasıysanız Farah şunu söylüyor: "Evcil hayvan tüyleriyle dolu bir yatak, kötü uykuya neden olabilir."

"Hiçbir köpek gerçek anlamda hipoalerjenik değildir, çünkü alerjik bir tepkinin tetiklenmesinden sorumlu olan şey saçları değil, tüyleri veya dökülen cilt hücreleridir" diyor. Yatağınızı evcil hayvanınızla paylaşmaya devam ederseniz, Dr. Wells onların sık sık banyo yapmalarını ve bakım yapmalarının yanı sıra yastıklar ve şilte için alerjen örtüler önermektedir.

Bazı patojenlere ve hastalıklara maruz kalmayı artırır.

Ne yazık ki dikkate alınması gereken zoonotik hastalıklar veya evcil hayvanlarla insanlar arasında geçebilecek hastalıklar da vardır. Bu araştırmalarla kanıtlanmış bir şey . Evcil hayvanlar ve sahipleri arasındaki yatak paylaşımı, mevcut olabilecek patojenlere maruz kalma oranını artırabilir. Bu özellikle kolayca enfeksiyon geliştirebilen küçük çocuklar, yaşlı yetişkinler ve hamile veya bağışıklık sistemi zayıf olan sahipler için geçerlidir.

Her ne kadar bunu düşünmek hoş olmasa da, evcil hayvanlar farkında olmadan yatağa pire ve keneler de getirebilir. Bu nedenle Farah, "birlikte uyuyan köpekler için parazit önleyici ilaçların bir zorunluluk olduğunu" söylüyor. Cralle ayrıca yatak takımlarının daha sık yıkanmasını da öneriyor.

En İyi Uzlaşma Nedir?

Dört ayaklı bir yatak arkadaşına sahip olmanın dezavantajları uyku durumunuzu yeniden düşünmenize neden olduysa Farah, siz uyurken köpeğinizin veya başka bir evcil hayvanınızın yanınızda olmasından hâlâ keyif alabileceğinizi garanti ediyor. "Yatağın yanında bir sandık veya köpek yatağı güzel bir uzlaşmadır" diyor. Cralle de aynı fikirde: "Eğer bir evcil hayvanla uyumayı tercih ediyorsanız, yatak paylaşımı yerine oda paylaşımıyla daha iyi uyuyup uyumadığınızı görün."

Dr. Wells, bu yeni uyku şeklinin bazı köpeklere de fayda sağlayabileceğinin altını çiziyor. "Kişisel açıdan bakıldığında, geceleri yatağımda uyuyan ufacık bir köpeğim vardı ve zamanla yataktan tekrar tekrar atlamanın omuz artritine katkıda bulunduğunu fark ettim" diyor. Eğer atlama evcil hayvanınız için bir endişe kaynağıysa, onun için yerde bir uyku alanı oluşturmak en iyisi olabilir.

Farah, her şeyden önce, eğer köpeğinizle uyumak herhangi biriniz için keyifli değilse veya yatağın çevresinde davranış sorunları oluştuğunu görürseniz, yeni bir düzenleme konusunda kendinizi kötü hissetmeyin diyor. "Köpekler öngörülebilirliği sever ama aynı zamanda inanılmaz derecede uyarlanabilirler, bu nedenle ihtiyacınız olduğunda yeni bir rutini anlayacaklardır" diyor.

Alt çizgi

Bir evcil hayvan sahibi olarak, evcil hayvanınızın yatağınızda uyumasına izin verip vermeme konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Uzmanlarımız dikkate alınması gereken birkaç bilgelik sözünü daha paylaşıyor.

Farah, sizin ve köpeğiniz için en iyi olanı yapmanın önemli olduğunu söylüyor; herkesin koşulları, tercihleri ​​ve evcil hayvanları farklıdır. "Köpeğinizin birlikte uyumasını istiyorsanız, yatağınızda saç ve ara sıra çim kırpıntıları olabileceğini ve köpeğinizin yatakla ilgili davranış sorunları olmadığını kabul ediyorsanız, o zaman bu sizin seçiminizdir" diyor .

Dr. Wells, "iyi uyuyan versiyonunuz"un en iyi evcil hayvan ebeveyni olduğunu tavsiye ediyor ve şunu ekliyor: "Evcil hayvan sahibi olan herkes, sağlıklı bir denge kurmaya dikkat etmelidir."

Ve Cralle, kendi uykunuza öncelik vermenin önemini vurguluyor: “Hiçbir nedenden dolayı uyku kalitenizi ve/veya niceliğinizi asla gönüllü olarak feda etmeyin. Uyku çok önemlidir ve kelimenin tam anlamıyla sağlıklı, mutlu bir yaşamın temelidir.

Günün sonunda, yatağınızı evcil hayvanınızla paylaşmaya devam etmek isteyip istemediğiniz gerçekten sizin kararınızdır. Geceleri hareketlenmeyi ve birkaç öpücük ya da kucaklaşmayı hayal edemiyorsanız, tüylü arkadaşınızın yanında uyumaya devam edin. Ancak birlikte uyuma düzeninden gün içinde zar zor çalışabilecek kadar yorgunsanız, geceleri dinlenmeleri için harika, yumuşak bir alan yaratın ve onları yatak odasında size yakın tutun.