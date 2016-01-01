Kişisel Gelişim Rehberi Pozitif'in yeni sayısı çıktı

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Derginin 12. sayısı bayilerde...

Kendine ve dünyaya dair farkındalığını artırarak hayatı daha mutlu yaşamak isteyenlerin dergisi Pozitif, bu ay okuyucularına yılbaşı hediyesi olarak “Hafta Hafta Dönüşüm Ajandası” veriyor. İletişim ve İlişki Uzmanı Hande Akın’ın işbirliği ile hazırlanan ajanda 2016 boyunca her hafta uygulayabileceğiniz ritüellerle mucizelere kapı açmanın yolları anlatılıyor.

Bu sayıda ayrıca eski siyatesçi Prof. Dr.Mim Kemal Öke’nin Down Sendromlu kızı Nazlı sayesinde çıktığı teslimiyet yolculuğu, Astrolog Dinçer Güner ve Naz Bayatlı’nın 2016 astroloji yorumları, niyet etmenin doğruları, hayatın hediye paketlerini fark etmenin yolları gibi hayatınıza ışık tutacak onlarca röportaj var. Osho, Beki İkala Erikli, Işık Menderes, Neslihan İskit ve Clara Amram da köşe yazıları ile Pozitif’te....