Bilgi Eğitim, 'Lüks Marka Tüketimi ve Yönetimi' başlıklı özel bir eğitim programı hazırladı.

Samra Zeller’in eğitmenliğinde, 5 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek eğitim programında; katılımcılara, lüks kavramı, tüketici dinamikleri, markacılık ve lüksü kapsayan tüm değerler zinciri içinde yönetim ve tüketim konularında geniş bir içerik sunulacak.

Louis Vuitton Pazarlama Müdürü Aslı Yaylalı, Kreatif Direktör Tuba Ünsal, IWC Schaffhausen Türkiye Ülke Müdürü Aylin Aydın, Koku kitabının yazarı Vedat Ozan, XOXO The Mag Dergisi İmtiyaz Sahibi Cihan Şerbetçioğlu, Galerist Sanat Galerisi Satış Yöneticisi Aslı Hatipoğlu, İç Mimar Yalın Tan, Rolls Royce Marka Müdürü Hilal Aysal, Estee Lauder Tüketici Araştırma Müdürü Hale Yılmaz, Swaroski Ülke Müdürü Aslı Tezcan, Armaggan Genel Müdürü Ebru Karaçam ve M-M Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yahya gibi lüks markalar konusunda uzmanlaşan sektör profesyonellerinin katılımıyla renklenecek eğitimler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralİstanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

36 saat sürecek olan Lüks Marka Tüketimi ve Yönetimi eğitim programına katılım bedeli ise 1.900 TL