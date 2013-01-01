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Kişisel Gelişim Rehberi Pozitif’te bu ay Yoga Eğitmeni Mert Güler, Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Aşıklar Kahvehanesi’nin kurucuları Musa Dede ve Ali Denizci, çocukları için daha sağlıklı bir yaşam kurmaya çalışırken kendilerini organik dünyanın içinde bulanların hikayeleri, Los Angeles’tan İstanbul’a geldiğinde sorularımızı yanıtlamadan dönmeyen Shaman Durek, artık kurumsal hayatın da içine girmeye başlayan ‘wellbeing’ kavramının detayları, yakında İstanbul’a gelenecek ‘Little Grandmother’ ın tüm insanlara çağrısı, başarılı yazar Azra Kohen’in insanlık üzerine yazdıkları, Recall Healing yönteminin detayları ve okuyucuya daha huzurlu ve dingin bir hayat sözü veren onlarca konu var.





