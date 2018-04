Türkler yabancı dili yurt dışında en çok alışveriş yapmak için öğrenmek istiyor.





Online dil öğrenme ağı busuu, kullanıcıların yurt dışı seyahatlerindeki yabancı dil alışkanlıklarını gösteren bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 40.4’ü yabancı dilin yurtdışında en çok alışveriş için faydalı olduğunu söylüyor. En büyük sıkıntı ise sokakta insanlarla konuşamayıp sadece gülümsemek zorunda kalmak...Busuu’nun araştırması, kullanıcıların yurt dışı seyahatlerindeki yabancı dil alışkanlıklarını ortaya koydu. Busuu, 35 binden fazla kişinin katıldığı Seyahat Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türk kullanıcıların yurt dışında yabancı dili en çok alışveriş yapmak için faydalı bulduklarını gösterdi. Türk kullanıcıların yurt dışındaki en büyük sıkıntısı ise sokaktaki insanlar onlarla konuşmak istediğinde sadece gülümsemek zorunda kalmak oldu.Busuu’nun dünyada yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 60’ını erkekler, yüzde 40’ını ise kadınlar oluşturdu. Araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 34’ü ise 18-34 yaş arasındaki kullanıcılar.Araştırma yabancı dil öğrenirken teknolojiyi en çok kullananların ise Türk kullanıcılar olduğunu gösterdi. Kullanıcıların yüzde 41.4’ü seyahat etmeden önce bazı temel cümleleri öğrenmek için uygulama indirdiklerini söyledi. Alman kullanıcıların yüzde 21’inin seyahatlerde Gezi Rehberi kullandığını görünce Türk kullanıcıların ne kadar teknoloji meraklısı oldukları da ortaya çıkıyor.Araştırmadan çıkan Türkiye’ye özel ilginç sonuçlar ise şöyle sıralanıyor:• Katılımcıların yüzde 66’sını 18-34 yaş arası kullanıcılar oluşturdu.• Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 72.1’i “Eğer bir dil seçebilseydiniz seyahat ederken hangi dili konuşmak isterdiniz” sorusuna İngilizce yanıtını verdi.• “Yurt dışında seyahat ettiğinizde en yararlı cümle hangisi?” sorusunun yanıtı ise yüzde 47.2 ile, “I would like to go to... (Şuraya gitmek istiyorum)” oldu.• “Gezinin hangi alanında yerel dili konuşmanın yararlı olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen en yüksek yanıt ise yüzde 40.4 ile “Mağazada alışveriş yaparken” oldu.• Kullanıcılar, “Tatilde yabancı dil konuşamadığınız için başınıza gelen en sıkıntılı durum neydi?” sorusuna yüzde 54.7 ile “Sokakta insanlarla konuşmak istediğimde sadece gülümsemek zorunda kalmak” yanıtı verildi.• Türk kullanıcılar, “Yerel dili konuşamadığınız bir yerde olduğunuzda ne yaparsınız?” sorusuna ise yüzde 46.4 ile “Bir dil uygulaması kullanırım” diye yanıt veriyor. Brezilya ve İspanya da bu soruya yüzde 36 ve yüzde 35 ile aynı yanıtı veriyor. Türkiye’de klasik İngilizce sözlük kullananların oranı ise yüzde 32.6’da kalıyor.