Renkli lens kullanmak istiyor ama renk konusunda karar veremiyorsanız, artık kendinize yakışan rengi bulmanın çok daha kolay ve pratik bir yolu var...





Bausch+Lomb renkli lens ailesi, göz alıcı bir görünüm kazanmak isteyenleri 4 markadaki 27 farklı renk seçeneğiyle buluşturuyor. Ayrıca Bausch+Lomb renkli lens uygulamasını indirerek kendilerine en çok yakışan göz rengini de kolaylıkla seçebiliyor!Yeni Bausch+Lomb Renkli Lens mobil uygulaması ister en sevdiğiniz fotoğrafınızın üstünde, isterseniz farklı göz rengine sahip modeller üzerinde 27 farklı rengi uygulayarak size en çok yakışan rengi bulmanızda büyük bir kolaylık sağlıyor. Parlak ve canlı renklerle fark edilmek isteyenler için Star Colors II ve Natural Look renkli lensleri, özel geliştirilmiş boyama tekniği ile kullanım rahatlığı sunuyor. Daha doğal bir görünüm tercih edenler ise; Amazon ve Sophistic serisinin özel üç renk geçişli Tri-kolor teknolojisi ile üretilen lensleri sayesinde doğal ve etkileyici bakışlara kavuşuyor.