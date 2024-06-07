Şans getiren doğal taşlar nelerdir? İşte size iyi şans getirebilecek 10 değerli taş

Değerli taşlar, mistik güçleri ve iyileştirici özellikleri nedeniyle eski çağlardan beri saygı görmüştür. Pozitif enerjiyi çekme ve şans dahil hayatımızın çeşitli yönlerini etkileme yeteneğine sahip olduklarına inanılıyor. Peki değerli taşlar aslında şansı nasıl etkiliyor?

Değerli taşların kendi enerji alanlarımızı ve titreşimlerimizi etkileyebilecek enerjik özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır. Her değerli taşın vücudumuzun farklı bölümleriyle rezonansa giren ve çakralar olarak da bilinen enerji merkezlerimizi dengeleyebilen benzersiz bir frekansı vardır. Enerjimiz dengede olduğunda şans ve olumlu sonuçları çekme olasılığımız daha yüksektir.

Değerli taşlar aynı zamanda düşüncelerimizi ve duygularımızı da geliştirebilir. Bir değerli taşı takarak veya taşıyarak onun enerjisinden yararlanabilir ve kendi niyetlerimizi ve onaylamalarımızı güçlendirebiliriz. Bu, hedeflerimize odaklanmamıza ve aradığımız şansı yakalamamıza yardımcı olabilir.

Özel mücevher parçaları şeklinde değerli taşlar takmak, gittiğiniz her yere bu şansı yanınızda taşımanın harika bir yolu olabilir.

cftm.co.uk sitesinde yer alan bilgilerle size iyi şans getiren 10 değerli taşı birlikte inceleyelim.

1. Yeşim taşı

Yeşim taşı yüzyıllardır iyi şansla eş anlamlı olmuştur. Oldukça koruyucu bir taş olarak kabul edilen bu taş, silahlara ve mücevherlere dahil edilmiş ve birçok kişi tarafından iyileşmeyi teşvik etmek için kullanılmıştır. Bugün en yaygın olarak mücevher eşyalarına dahil ediliyor ve kullanıcıya iyi şans ve servet getirdiği düşünülüyor.

Bu taş iyi şans getirmesinin yanı sıra parayı kapınıza çektiği ve sizi kötü yatırımlar yapmaktan koruduğu düşünülmektedir. Bu yüzden iş yerlerinde sıklıkla bulunabilir. Birçok kişi iş görüşmelerinde ve performans incelemelerinde de yeşim taşı giyiyor.

'Bolluk taşı' olarak bilinen Yeşim taşı, hayatınıza zenginliği, başarıyı ve hatta sevgiyi çekmenize yardımcı olabilir.

2. Kaplan Gözü

Kaplan Gözü, kahverengi, turuncu ve sarının derin tonlarında değişen popüler bir metamorfik değerli taştır. Adından da anlaşılacağı üzere kaplan gözüne benzemektedir. İnsanların içinde cesaret ateşini tutuşturma yeteneği ile bilinir.

Roma döneminde savaşçıların savaş sırasında Kaplan Gözü taktıkları düşünülüyordu çünkü bu onlara zor durumlarla yüzleşme gücü veriyordu. Aynı zamanda onlara savaşta uzun süre ve sıkı bir şekilde savaşma cesaretini de verdi.

Bu değerli taşı takarak hayatınıza iyi şanslar ve refah çekebilirsiniz. Pek çok insan bunun, kararlarınızda cesur ve cesur olmanızı sağlayan değerli taş sayesinde olduğuna ve böylece yeni ve mevcut fırsatların kapısını açtığına inanıyor.

3. Sitrin

Sitrin, iyi şans özellikleriyle bilinen, güneşli ve parlak bir değerli taştır. Sarı bir kuvars çeşidi olan Sitrin, adını Eski Fransızcada limon anlamına gelen kelimeden almıştır. Sıcak sarı renginin güneşin kendisinden gelen bir hediye olduğu söylenir, bu da bu değerli taşı gününüzü aydınlatmak için mükemmel bir seçim haline getirir.

Sitrinin yeni başlangıçları, yeni hayalleri ve refahı teşvik ettiği söylenir. Arzularınızın peşinden koşmanızı ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenizi teşvik eder. Taş, servet ve servetle ilişkilendirilir; pek çok kullanıcı, hedeflerini takip ederken taşı takarak iyi şanslar elde edeceklerini umuyor.

Sitrin, hayatınızda iyi şansın ortaya çıkmasına yardımcı olan güçlü titreşimler yayar. Bazen hepimizin biraz yardıma ihtiyacı olur ve Sitrin ihtiyacınız olan desteği sağlayan güzel bir değerli taştır. 'Şanslı Tüccar Taşı' olarak adlandırılan bu sevimli küçük taş, geleceğe dair iyimser ve umut dolu hissetmenize yardımcı olur. (Sitrin taşı hangi burcun taşıdır? Kimler kullanabilir? Hangi parmağa takılmalı? yazımızı da okuyabilirsiniz).

4. Yeşil Aventurin Taşı

Kuvars ailesinin bir diğer üyesi olan yeşil aventurin, adını İtalyanca ' tesadüfen' anlamına gelen 'a Ventura' kelimesinden almıştır . Genellikle mücevherlere dahil edilir ve hem güzelliği hem de iyi şans getiren takılar nedeniyle birçok değerli taş kullanıcısı ve koleksiyoncu arasında popülerdir.

Yeşil Aventurin sizi bir maceraya çıkarmak için burada. Herkes bu macera duygusunu ve yeni şeyler deneme cesaretini ister. Yani, eğer bu size uygunsa, ihtiyacınız olan değerli taş bu olabilir.

Yeni şeyler denemek ilk başta rahatsız edici olsa da, Yeşil Aventurin, adım attığınız tüm yeni şeylerin size iyi şanslar ve refah getirmesini sağlar.

5. Kristal Kuvars

Tanınmış bir değerli taş ve mücevher parçalarına güzel bir katkı olan kristal kuvars, birçok kişi için popüler bir seçimdir. Usta şifacı ve hayallerinizin ve arzularınızın parlak bir yükselticisi olan bu değerli taş bir zorunluluktur.

'Usta Şifacı' olarak anılan bu kuvars, zihni olumsuz düşüncelerden ve bedeni negatif enerjiden temizleme yeteneğiyle bilinir. Daha yüksek ruhsal duyarlılığı arttırdığı, bağışıklık sistemini desteklediği ve vücudu dengelediği düşünülmektedir.

Kristal kuvarsın olumsuzlukları gidermesinin yanı sıra, kullanıcıya iyi şanslar getirdiği düşünülür. Zihninizi temizleyerek ve vücudunuzdaki negatif enerjileri uzaklaştırarak, berrak kuvars hayatınızın her alanına iyi şanslar getirerek işe yarayabilir.

6. Lal (Garnet, Granat)

Garnet, güzelliği ve sahibine iyi şans getirmesiyle bilinen koyu kırmızı bir değerli taştır. Değerli taş, dünya çapındaki kültürler tarafından kutlandığı en az 5.000 yıl öncesine kadar izlenebilir.

Garnet, negatif enerjiye karşı koruma sağlama yeteneğiyle bilinir. Nesiller boyunca kristal şifasında kullanılmıştır ve kullanıcıyı destekleyen ve negatif enerjinin pozitif duruma dönüşmesini teşvik eden koruyucu, sakinleştirici bir enerjiye sahip olmakla ilişkilendirilir.

İyi şansa geldiğinde kendini oldukça değişmiş hisseden kişiler için garnet taşı cevap olabilir. Garnet, zenginlik, aşk ve tutkudaki şansla eş anlamlıdır. Başarıya giden yola çıkmanıza yardımcı olur ve evrene iyi şansların size geri dönmesini sağlayacak pozitif enerji gönderebilir.

7. Malakit taşı

Tarihteki hemen hemen her uygarlık bir şekilde Malakit değerli taşından büyülenmiştir. Yeşil kıvrımlı bu güzel değerli taş, dönüşümü ve olumlu değişimi ifade eder. Kullanıcıya yeni bir büyüme vaadi getirdiği için birçok kişi için popüler bir değerli taştır.

Malakitinin iyi şans özelliklerine sahip olduğu düşünülmektedir. Neyi başarmak istiyorsanız, malakit değerli taşını takmak onu başarmanıza yardımcı olabilir.

Bazen hepimizin daha cesur olması gerekir. Ancak bu zor olabilir. Bu taş, kullanıcıya cesaret verir ve size konfor alanınızın dışına çıkıp yeni şeyler denemek için ihtiyacınız olan güveni verir.

8. Peridot taşı

Peridot para taşı olarak bilinir. Sahip olan herkese iyi şans getirir ve iyi şans arayanlar arasında oldukça popülerdir. Misket limonu yeşili rengindeki Peridot, güzel mücevherler yaratır ve yalnızca tek renk olan birkaç değerli taştan biridir.

Yaşamınızda başarıya ulaşmak istiyorsanız farklı düşünmeniz önemlidir. Peridot, düşünce yaşamınızdaki engelleri ortadan kaldırmanıza ve gerçekten istediğiniz şeyi başarmaya odaklanmak için zihninize ince ayar yapmanıza yardımcı olur.

Hepimiz iyi şans ve parayla bunu başarabiliriz. Peridot gibi değerli taşlar bu pozitif şeyleri çeker ve negatif enerjileri dağıtır, böylece doğru yolda kalabilirsiniz.

9. Pembe Kuvars

Bu güzel ve ünlü değerli taş, çarpıcı pamuk şekeri rengiyle tüm dünyada tanınmaktadır ve geçmişi M.Ö. 7000 yılına kadar uzanmaktadır. Kadınlar tarafından ciltlerini temizlemek için sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde gül kuvars takılarda veya ev ve ofislerde dekorasyon olarak popülerdir.

Çoğu zaman hayatımızdaki güzel şeyleri, onları almaya açık olmadığımız için kaçırırız. Pembe Kuvars, kalbinizin ışıltılı enerjilere açılmasına yardımcı olur, size cesur olmanızı ve hayatınızı yeni ve heyecan verici olasılıklara açmanızı hatırlatır.

Kalbiniz açık olduğunda ve yaşamınıza iyi şeyleri kabul etmeye istekli ve hazır olduğunuzda başarıya ulaşacaksınız. Pembe Kuvars sizi bolluk almaya hazır hale getirir ve bunu yaparak sizi gelecek iyi şanslar ve servet şelalesine hazırlar.

10. Amazonit Taşı

Uyumlaştırıcı değerli taş olarak bilinen Amazonit, özellikle ilişkiler alanında iyi şanslar için en iyi kristallerden biri olarak kabul edilir.

Amazonit, ilişkiler söz konusu olduğunda iyi bir şans tılsımı olarak hizmet eder. Kalbinizi ve zihninizi yeni olasılıklara açmanıza ve doğru insanları hayatınıza çekmenize yardımcı olur.

İşinizde başarılı olmak istiyorsanız Amazonit, iyi şans tılsımınız olarak hizmet edebilir. Bu değerli taş, başarınızı artırmanıza yardımcı olabilecek yeni iş ve finansal girişimleri çeker.