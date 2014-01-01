Servis ayağınıza gelsin!

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Otomobilin bakımı diye bir şey var ! Kabus gibi çöker insanın üstüne. Özellikle yardımcı olacak herkesin bir işi çıktıysa sinirler gerilir. Neyse artık bunun da çözümü gelmiş!

Aracınızı bakıma götürmek için işten izin mi almalı, tatil gününü mü beklemeli? İyi bakım yapacak uygun fiyatlı bir servisi nereden bulmalı? Servisin kaliteli ve güvenli olduğundan nasıl emin olmalı? gibi aklımıza takılan soruların cevabını Mobil Oto Servis veriyor. Otomotiv satış sonrası hizmetlerini ileri bir boyuta taşımak ve araç sahiplerine daha şeffaf ve rahat oto bakım hizmetleri ulaştırmak için 2014 yılı başında hizmet vermeye başlayan Mobil Oto Servis, Türkiye’nin ilk ayağınıza gelen oto servis hizmetini sunuyor.



Mobil Oto Servis, en büyük parça dağıtıcılarından en kaliteli parçaları toptan fiyatlarıyla alıyor; böylece dükkan kirası, elektrik - su faturası gibi maliyetlerden kaynaklanan yüksek fiyatlı hizmetlerden çok daha uygun fiyatlarla hizmet veriyor. Mobil Oto Servis kullanıcıları, 165 TL'den başlayan fiyatlarla bakım işlemlerini yaptırabiliyor. Tüm işlemleri müşterilerin ister ev ister iş yerlerinin önünde gerçekleştiren Mobil Oto Servis, yapılan işlemlere 1 yıl/10.000 km garanti de veriyor.



Nasıl yararlanabilirsiniz?

Mobil Oto Servis hizmetinden yararlanmak için; Mobilotoservis.com adresinden arabanızın marka ve modeline göre uygun bakım paketini seçip randevu almanız yeterli. Yaptırmak istediğiniz işlemleri randevu kaydınıza ekleyebileceğiniz gibi tüm kontrolleri Mobil Oto Servis'in ustalarına da bırakabilirsiniz. Ardından Mobil Oto Servis’in sertifikalı ustaları, dilediğiniz yer ve zamanda arabanızın bakımlarını son teknoloji tespit cihazlarıyla gerçekleştiriyor ve gerekli kontrolleri tamamlıyor. Mobil Oto Servis ile aracınızın işlemlerini ister randevunuzu oluştururken anlaşmalı bankalardan taksit ya da tek çekim ve havale/eft ile ister aracınızın işlemleri tamamlandıktan sonra araç başında nakit olarak ödeyebilirsiniz.



Şu an için sadece İstanbul genelinde hizmet veren Mobil Oto Servis’e mobilotoservis.com adresinden ulaşabilirsiniz.