Godiva’nın sınırlı sayıda üretilen Buffet de Gâteaux Sevgililer Günü Koleksiyonu, mağazalarda yerini aldı.

Koleksiyon, ilhamını tüm dünyada en sevilen kek ve pasta tariflerinden aldı. Godiva’nın Tokyo kökenli çikolata şefi Yannick Chevolleau’nun tutkusunu yansıtarak hazırladığı Buffet de Gâteaux, Japonya’da ince zevkin sembolü olarak görülen 5 çayına eşlik eden kek ve pastaların lezzetini yansıtıyor.



Koleksiyonda, “aşk dilimleri” olarak tanımlanan Limonlu Cheesecake, Crème Brulee, Sachertorte, Çilekli Kurabiye ve Paris Brest gibi çikolata seçenekleri mevcut. Her bir parça, ganaj veya klasik çikolata ile doldurulmuş ve Belçika çikolatası ile kaplanmış.

Buffet de Gâteaux’nun dikkat çekici ambalajı ise Amerikalı sanatçı Sarajo Frieden tarafından tasarlandı.

