Elele Dergisi’nin temmuz sayısı çıktı!

Yaz renkleriyle dolup taşan yeni sayının kapağında Tatlı İntikam dizisinin Pelin’i Leyla Lydia Tuğutlu var. Ayrıca dergide sahil modası için 465 öneri, yaz aylarında hayat kurtaracak bakım ve güzellik sırları ve temmuzu şehirde geçirecekler için ayın ajandası yer alıyor. Yeni bir jön; Burak Deniz de çok özel fotoğraflar ve röportajı ile yeni sayıda sizi bekliyor.

Elele Dergisi’nin temmuz sayısında okurlarına bir de hediyesi var. Saffet Emre Tonguç’un hazırladığı ‘En İyi 50 Butik Otel’ kitabı dergiyi alan herkese ücretsiz. Kaçırmayın!





