Topraksız kereviz yetiştirdiler

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Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Araştırma Merkezi, dünyada hızla yayılan ve topraksız tarım yönetimi olarak bilenen “Hydroponics” ile kereviz üretimi gerçekleştirdi.

YDÜ İrfan Günsel Araştırma Merkezi başkanı Cem Hami tarafından; dünyada hızla yayılan ve topraksız tarım yöntemi olarak bilinen, hydroponics yöntemi kullanılarak kereviz üretimi gerçekleştirildi. İnek gübresi kullanılarak hazırlanmış organik besi ortamında topraksız olarak yetiştirilen kerevizlerin iki ay içerisinde 50 cm boyuna ulaştıklarını belirten Hami; sulu ortamdaki kerevizlerin aynı zamanda toprağa ekilmiş olan kerevizlerden iki kat daha hızlı büyüdüklerini deneysel bir çalışmayla ispatladıklarını açıkladı.

Su tüketimi yönünden çok tasarruflu bir yöntem olduğunu da vurgulayan Hami, su sıkıntısı çeken ülkelerde bu tarz yöntemlerin daha sık kullanılması gerektiğine de dikkat çekti.

