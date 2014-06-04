Üç kuşak sanat

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Bir önceki kuşak Yüksel Pehlivan ve bir sonraki kuşak Dide ve Hüma arasında Berna Karaevli, 23 Mayıs – 4 Haziran 2014 tarihlerinde eserlerini Nişantaşı ART212 Sanat Galerisi’nde sergiliyorlar

Farklı tarihlerde başlayıp birlikte devam eden bir sanat serüveni …



Klasik, çağdaş, yeni… Dün, bugün, yarın… Göbek bağıyla birlikte sanata da bağlandılar… Domino taşları gibi her biri sonraki kuşağı etkiledi, harekete geçirdi. Birlikte çalışıyorlar, sanat üretiyorlar. Kuşaklar arası yaşama bakışları farklılık gösterse de üretkenlikleri bir birini etkiliyor, herkes kendi çağında ilerlerken sahip oldukları ortak değerler temeli oluşturuyor.



Gelenekten çağdaşa, sanatçı anne ve anneanne Yüksel Hanım, öğretmenlik yıllarında resim dersi verirken ve atölyesinde çalışırken kızı Berna onu izleyerek ve eli ilk kalem tuttuğundan buyana annesinin verdiği kağıt ve boyalarla onu örnek alarak başladı ve o da kızları Hüma ve Dide’ye aynı şekilde sanatı aşıladı ve şimdi üç kuşak birlikte devam ediyor.



Ressam mimar Berna Karaevlinin resimlerindeki “ Yaşanan her şeyin bir öncekine bağlı olarak şekillendiği, öncekinden ayrı fakat bir anlamda içinde öncekinden bir şeyler barındırdığı, biraz onu yok ederken biraz da onun varlığını koruduğu görüşünü işleyen” yaklaşımı bu sergiye ilham oldu ve bir önceki kuşaktan başlayan ve bir sonraki kuşağa sirayet eden sanat yolculuğu tam da bu felsefenin pratikte yansıması.