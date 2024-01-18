Yatmadan önce kahve içilmeli mi? Zararları var mı? Uzman yanıtlıyor

Kahve çoğu kişi için sadece sabahları içilmez, aynı zamanda geceleri de içilir. Büyük bir akşam yemeğinin ardından tatlıyla birlikte içildiğinde tatlılığı hoş bir şekilde dengeler. Bazı insanlar kahvenin midelerini rahatlattığını düşünüyor. Sosyal açıdan bakıldığında kahve, insanların masada oyalanmasına ve yemek yedikten sonra akşamlarını uzatmasına olanak tanır. Akşam kahvesi sevilen bir gelenek ama sağlıklı ve sürdürülebilir bir alışkanlık mı? Yatmadan önce kahve içme konusundaki düşüncelerini diyetisyen Sarah Schlichter anlatıyor...

Gece Kahve İçmenin Riskleri Nelerdir?

Uyku sorunlarına ve/veya kaygıya yatkın olanlar için geceleri kahve içmek sorun yaratabilir. Schlichter, kahvenin "uyanıklığı ve kaygıyı artırabileceğini" açıklıyor; bunlar muhtemelen kahveden kaynaklanan yüksek kortizol (stres hormonu) seviyeleriyle bağlantılı reaksiyonlardır. Kahve gün içerisinde enerji açısından faydalı olsa da , özellikle yatma saatine çok yakın tüketildiğinde uykunun bozulmasına da katkıda bulunabilir. Schlichter, "yeterli ve dinlendirici uykunun genel sağlık açısından önemli olduğunu" ve bu nedenle ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu vurguluyor.

Kafeinli Kahveyi Ne Kadar Geç İçebilirim?

Schlichter'e ve Klinik Uyku Tıbbı Dergisi'nde yayınlanan bu araştırmaya göre, yatmadan altı saat önce kafeinli kahve içmeyi bırakmanız tavsiye ediliyor . Örneğin, akşam 22.00'de yatarsanız, huzurlu bir şekilde uyuma şansınızı artırmak için en geç saat 16.00'ya kadar kafeinli kahveden vazgeçin .

Bununla birlikte Schlichter, bazı insanların kafeine karşı diğerleri kadar duyarlı olmadığını ve kahvenin rahatlık ve rahatlama duygularıyla ilişkilendirilmesi durumunda kaygıyı azaltmasının mümkün olduğunu kabul ediyor. Nadir de olsa, gece kahvesinden sonra huzur içinde uyuyabilen insanlar var.

Kafeinsiz Kahveye Ne Dersiniz?

Kafeinsiz kahve, bir gece içeceği olarak daha güvenli bir seçimdir ancak Schlichter, "yine de az miktarda kafein içerdiği" konusunda uyarıyor. Özellikle kafeine duyarlıysanız, geceleri kafeinsiz kahve içmekten kaçınmak en iyisidir. Schlichter, ABD Tarım Bakanlığı'nın kafeinsiz kahvedeki kafein içeriğini düzenlediğini ve bunun yüzde 0,10 kafeini aşmaması konusunda ısrar ettiğini paylaşıyor.

Birçok kişi için yatmadan önce kafeinsiz kahve içmek uykularını etkilemez. Eğer bu sensen, içmekten çekinmeyin!