Bu yıl biraz geç de olsa sıcak yaz günlerinin tadını çıkarıyoruz.

"Dermotolojik sorunlar hem sıcağa hem ışığa bağlı olarak ortaya çıkar"

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Perihan Nişancı, güneşten dolayı yaz aylarının, dermatolojik olarak pek çok sorunun yaşandığı dönem olduğunu söylüyor.

Sıcağa bağlı ortaya çıkan sorunlar nelerdir?



Sıcağa bağlı olarak en çok isilik (miliaria) dediğimiz aşırı terlemeyle oluşan şikayetleri görürüz. Özellikle bebek ve çocukları etkiler. Asıl ciddi sorunlar ise güneş ışığına bağlı olanlardır. Aynı anda her yerde karşımıza çıkan güneş ışığı yararları yanında, dikkatli ve bilinçli olunmazsa sıkıntı yaratır. Güneş ışığı görünür ışık, morötesi (ültraviyole), kırmızıötesi (infrared) ve radyasyondan oluşur. Hastalıklar da bu bölümlere bağlı olarak farklı şekilde ortaya çıkar. Görünür ışığın zararları oldukça azdır. Güneşe bağlı ürtiker (kurdeşen) ve güneşin oluşturduğu kronik egzamalar en bilinenleridir.