"Dermotolojik sorunlar hem sıcağa hem ışığa bağlı olarak ortaya çıkar"
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Perihan Nişancı, güneşten dolayı
yaz aylarının, dermatolojik olarak pek çok sorunun yaşandığı dönem
olduğunu söylüyor.
Sıcağa bağlı ortaya çıkan sorunlar nelerdir?
Sıcağa bağlı olarak en çok isilik (miliaria) dediğimiz aşırı terlemeyle
oluşan şikayetleri görürüz. Özellikle bebek ve çocukları etkiler. Asıl
ciddi sorunlar ise güneş ışığına bağlı olanlardır. Aynı anda her yerde
karşımıza çıkan güneş ışığı yararları yanında, dikkatli ve bilinçli
olunmazsa sıkıntı yaratır. Güneş ışığı görünür ışık, morötesi
(ültraviyole), kırmızıötesi (infrared) ve radyasyondan oluşur.
Hastalıklar da bu bölümlere bağlı olarak farklı şekilde ortaya çıkar.
Görünür ışığın zararları oldukça azdır. Güneşe bağlı ürtiker (kurdeşen)
ve güneşin oluşturduğu kronik egzamalar en bilinenleridir.