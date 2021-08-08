Hafif, pratik yaz tarifleri: Farklı damak tadları için 4 ayrı tarif
Sıcak yaz günleri için hafif ama lezzetli tarifler mi arıyorsunuz? Yaz yemeklerinden ne yapsam mı diyorsanız? İşte Elele arşivinden şef Arda Türkmen'in anlatımıyla sıcak yaz günleri için 4 hafif, pratik yaz tarifi
Televizyonda çok izlenen, internet sitesinde tarifleri çok tıklanan şef Arda Türkmen 2019 yılında sıcak yaz günlerini lezzetlendiren, enerjisini tümüyle yansıttığı nefis tariflerini Elele ile paylaşmıştı... İşte yaz yemeklerinden ne yapsam diyen, sıcak günler için reçeteler arayanlar için Elele arşivinden hafif, pratik 4 tarif
Prodüksiyon: Selen Tanyeri
Fotoğraf: Nurdan Usta
1-ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA
Hazırlama süresi: 1 saat
Kaç kişilik: 6
Malzemeler
• 4 adet dikdörtgen milföy
• 30-35 adet çilek
Kreması için
• 2 su bardağı süt
• 2 su bardağı krema
• 2 adet yumurta sarısı
• 1 + 1/4 su bardağı toz şeker
• 1 su bardağından iki parmak eksik un
• 1/4 su bardağı mısır nişastası
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 paket vanilya
• 2 su bardağı labne (375 gr)
Üzeri için
• Pudra şekeri
Hazırlanışı
- Süt ve kremayı bir tencereye alın ve ısıtın. Karıştırma kabınıza toz şeker ve yumurta sarılarını alın ve iyice çırpın. Karışım hafif kum kıvamını alınca un ve nişastayı ilave edip karıştırmaya devam edin.
- Karışım iyice kum gibi olunca ılık olan sütlü krema karışımını, yumurtalı karışıma yavaş yavaş sürekli çırparak ekleyin ve iyice harmanlayın.
- Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın. Muhallebi kıvamına gelince vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın ve hafif soğutun.
- Muhallebi ılınınca labneyi ekleyin ve iyice karıştırın. Pastacı kremanız hazır olunca kremanın üzerini streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın.
- Milföyleri dondurucudan çıkarın ve ısınması için tezgaha bırakın. Milföyler hafif yumuşayınca fırın tepsisinin tabanına fırın kağıdını yayın.
- Ardından hazırladığınız milföyleri tepsiye dizin. Tepsinizin iki kenarına fırın kağıtlarını burarak sıkıştırın. Bu, milföylerin hafif kabarmasını ama eşit oranda pişmesini sağlayacak.
- Başka bir fırın tepsisini üzerine kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.
- Çilekleri küçük küpler halinde doğrayın. Krema ve çilekleri karıştırın. Fırından çıkan milföyleri soğutun.
- Soğuttuğunuz milföy katlarının kenarlarını tırtıklı bir bıçak yardımıyla düzeltin. Ardından bir milföy katının üzerine hazırladığınız pastacı kremasını küçük bir spatula yardımıyla iyice yayın ve bu şekilde üç kat hazırlayıp en üstüne de milföy katı kapatın.
- Üzerine pudra şekeri serperek ve küçük küp doğradığınız çileklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.
2-KURU BÖRÜLCE SALATASI
- Hazırlama süresi: 20 dakika
Kaç kişilik: 6
Malzemeler
• 3 su bardağı haşlanmış börülce
• 1/2 bağ maydanoz
• 1/2 bağ dereotu
• 1/2 bağ taze nane
• 15-20 adet kornişon turşu
• 2 adet kırmızı dolmalık biber
• 1 adet sarı dolmalık biber
• 2 avuç ceviz
Sosu için
• 2 yemek kaşığı nar ekşisi
• 1/2 adet limon suyu
• 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
• Tuz
Hazırlanışı
- Börülcelere bir gece önce üzerini geçecek kadar su ekleyin ve bekletin. Sabah kalan suyunu dökün ve tencereye alın.
- Üzerine iki parmak geçecek şekilde su ekleyin ve haşlayın.
- Börülceler haşlanıp soğuyunca diğer malzemeleri küçük küçük doğrayın ve börülcelerle birleştirin.
- Sosunu ekleyip karıştırın, ardından servis edebilirsiniz.
3-ISPANAKLI MİNİ KİŞ
Hazırlama süresi: 1 saat
Kaç kişilik: 6
Malzemeler:
Hamuru için
• 400 gr un
• 200 gr tereyağı
• 1 tutam tuz
• 2 adet yumurta
• 1-2 yemek kaşığı su (gerekirse)
İç harcı için
• 2 su bardağı krema
• 3 adet yumurta
• 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar
• 2 avuç ıspanak
• 12-14 dilim çemensiz pastırma
• Tuz, karabiber, muskat
Hazırlanışı
- Hamuru için un ve tereyağını elinizle kum gibi olana kadar ufalayın. Tuz ve yumurtayı ekleyip hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun.
- Kıvam alan hamuru 2 yağlı kağıt arasında tart kalıbınız büyüklüğünde açın.
- Hamurunuzun kiş kalıplarınızdan rahat çıkması için yağlı kağıttan iki tane şeridi kalıbın içerisine yerleştirin.
- Hazırladığınız kiş hamurunu küçük kiş kalıplarının içerisine yerleştirip kenarlarına şekil verin, ardından çatalla tabanına delikler açın.
- Ardından üzerine küçük kestiğiniz yağlı kağıtları serip ağırlık yapması için üzerine bakliyat dökün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika ön pişirme yapın.
- Sürenin sonunda tartın üzerindeki yağlı kağıt ve bakliyatları alıp bu şekilde bir 10 dakika daha pişirin.
- İç harcı için, ıspanak ve pastırmaları ince ince doğrayın. Bir kaseye krema, yumurta, eski kaşar ve baharatları koyup çırpın. Doğradığınız ıspanak ve pastırmaları ekleyip karıştırın.
- Fırından çıkan kişlerinizin içerisine bu harcı pay edin ve 30 dakika daha pişirin.
- Fırından çıkan kişlerinizi 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
4-KABAK CARPACCİOHazırlama süresi: 10 dakika
Kaç kişilik: 6
Malzemeler
• 2 adet kabak
• 4-5 dal dereotu
• 4-5 dal taze nane
• 4-5 dal maydanoz
• 1 limonun suyu ve limon kabuğu
• 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
• Deniz tuzu
• 100 gr tulum peyniri
• 1 adet chili biberi
Hazırlanışı
- Kabakların kabuklarını soymadan bir mandolin yardımıyla yuvarlak ve ince doğrayın. Bir servis tabağına dilimin bir kısmı diğerinin biraz üstüne gelecek şekilde dizin.
- Limon suyu, zeytinyağı ve tuz ile dizdiğiniz kabakları baharatlandırın. Dereotu, maydanoz ve nane yapraklarını kabakların üzerine serpiştirin.
- Tulum peynirini elinizle kopararak parça parça koyun.
- Chili biberini incecik kıyarak serpiştirin. Limon kabuğunu rendeleyin ve üzerine serpiştirin.
- En son bir parça tuz, limon suyu ve zeytinyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz.