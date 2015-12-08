Yeni yıl hediyeniz çocukları gülümsetsin!

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Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Yaratıcı Çocuklar Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Çocuklarla El Ele Yeni Yıl Kermesi” 8 Aralık 2015 Salı günü Swissotel Fuji Balo Salonu’nda gerçekleşecek.

Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nın işbirliğiyle 8 Aralık 2015 Salı günü, 10.00-19.00 saatleri arasında ve Swissotel ev sahipliğinde “Çocuklarla El Ele Yeni Yıl Kermesi” düzenlenecek. Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Başkan Yardımcısı Demet Sabancı, Yaratıcı Çocuklar Derneği Başkanı Didem Çapa, Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Figen Özbek, Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nida Bulut ve Pelin Kilimci gibi isimlerin de katılacağı kermeste yer alanlar markalar arasında Lisya Beauty, Patika Kitap, N Design by Nayat, Tash, Mutluluk Atölyesi, Larimar, Onkim Kök Hücre Teknolojileri, Nida Bulut, The Bloom Room ve Vuvu Home gibi isimler bulunuyor.

* Kermese giriş kişi başı 10 TL’dir. Giriş biletleri kapıda temin edilebilir.