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Yılbaşı hediyeleri 2025: 200 TL altı uygun fiyatlı hediye önerileri (Kadın, erkek, çocuk, ev yaşam)
Eğer yılbaşı için sevdiklerinize ne hediye alacağınıza bir türlü karar veremediyseniz bütçenizi zorlamadan, uygun fiyatlı yılbaşı hediyeleri alıp sevdiklerinizin yüzünü güldürebilirsiniz. Gelin, sevdiklerinizin çok beğeneceği, bütçenizi yormayacak hediyelere hep birlikte göz atalım.
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Koton - Kadın Sallantılı Geometrik Küpe - 149,99 TL
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Penti Unisex Best Friend Bej Çetik Çorap - 199 TL
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Gratis- Zaure Ruby EDP Kadın Parfüm 50 ml - 199,00TL
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Porland Harf (A) Kupa 285cc - 162,56 TL