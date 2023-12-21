Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar

Geçmişten günümüze çarpıcı yeni yıl seçimlerini inceliyoruz. 90'lar stilinin kendinden emin silüetlerinden günümüz çarpıcı görünümlerine doğru yola çıkıyoruz.

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Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar - Resim : 1

Hazırlayan: Aslıhan Sever

Selena Gomez ve Nicola Peltz’in kankalıklarını vurguladıkları ikiz stilinin zarafeti, Claudia Schiffer’ın romantik 90’lar kombini, Miley Cyrus’ın NBC yılbaşı partisi için seçtiği son derece modern ve iddialı tasarım, Naomi Campbell ve Cindy Crawford’un dönemi vurgulayan feminen ve zamansız parçalarına göz atıyoruz.

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Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar - Resim : 2

SELENA GOMEZ - NICOLA PELTZ

BFF STİLİ
Selena Gomez ve Nicola Peltz’in dostluklarını vurgulamak için ortak yaptırdıkları ‘angel’ yazan dövmeden sonra, yılbaşı stilllerinde de aynı giyinmeyi tercih etmeleri gülümsememize sebep oluyor. Bu son derece şık Valentino tasarımına biz de kucak açıyoruz.

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Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar - Resim : 3

Keikei 1119 TL

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Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar - Resim : 4

Rabane 85.575 TL