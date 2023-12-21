Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar

SELENA GOMEZ - NICOLA PELTZ

BFF STİLİ

Selena Gomez ve Nicola Peltz’in dostluklarını vurgulamak için ortak yaptırdıkları ‘angel’ yazan dövmeden sonra, yılbaşı stilllerinde de aynı giyinmeyi tercih etmeleri gülümsememize sebep oluyor. Bu son derece şık Valentino tasarımına biz de kucak açıyoruz.