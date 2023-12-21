Yılbaşı stili DNA’sı: 90'lar

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Hazırlayan: Aslıhan Sever
Selena Gomez ve Nicola Peltz’in kankalıklarını vurguladıkları ikiz stilinin zarafeti, Claudia Schiffer’ın romantik 90’lar kombini, Miley Cyrus’ın NBC yılbaşı partisi için seçtiği son derece modern ve iddialı tasarım, Naomi Campbell ve Cindy Crawford’un dönemi vurgulayan feminen ve zamansız parçalarına göz atıyoruz.
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SELENA GOMEZ - NICOLA PELTZ
BFF STİLİ
Selena Gomez ve Nicola Peltz’in dostluklarını vurgulamak için ortak yaptırdıkları ‘angel’ yazan dövmeden sonra, yılbaşı stilllerinde de aynı giyinmeyi tercih etmeleri gülümsememize sebep oluyor. Bu son derece şık Valentino tasarımına biz de kucak açıyoruz.
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Keikei 1119 TL
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Rabane 85.575 TL