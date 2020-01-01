Bireyin kişisel varlığının evrenin saf bilinciyle birleşmesine yoga diyoruz. Kelime anlamı Sanskritçe'de "birleşmek" anlamına gelen yoga, batıda bir spor olarak görülse de Hindistan'da ortaya çıkmış bir yaşam biçimi. Hem dilini anlayabileceğiniz hem de felsefesini öğrenebileceğiniz yogaya dair en iyi Youtube kanallarını sizin için keşfettik.

Aslına bakarsanız yogayı bir ekrana bakıp yapan kişiyi taklit ederek öğrenmeye çalışmak bu yaşam biçiminin felsefesine aykırı. Ama öğrenmek için bir yerden başlamak gerekiyor değil mi? Yogada insanın omurgası ne kadar esnekse kendisinin de o kadar genç olduğuna inanılır. Bu nedenle hareketleri en doğru biçimde yaparak vücudunuzu esnetmelisiniz. Bunu yaparken aslında kendinizi meditasyona hazırlayacaksınız. Çünkü yoga tek başına bir egzersiz değil, sekiz basamaklı bir sürecin başıdır. Odaklanmak, doğru nefes alıp vermek, meditasyon bunlardan bazıları. Şimdi size Youtube'daki en ünlü yoga video kanallarından bahsedeceğiz. Böylece her adımı, kalabalık sınıflarda öğrenmek yerine bu yolculuğa daha sakin başlayabileceksiniz.

Yoga with Adriene

Youtube'un belki de en sevilen yoga videoları Adriene Mishler'e ait. Neşeli, rahat ve sempatik sunumları, her amaca yönelik hazırladığı 15 - 35 dk aralığındaki videolarıyla Adriene ile yoga yapmak, arkadaşınızla yapmak kadar eğlenceli olabilir. Üstelik enerjisini ekran aracılığıyla bu denli güçlü verebilmesinin yanında, dersleriyle az zamanda hissedilir değişimler yaşamanızı sağlıyor.



Kassandra genç enerjiyle dolu yaşlı bir ruha sahip yetenekli bir eğitmen. Sakin sesi, net direktifleri ve derslerindeki müzikleriyle Youtube kanalında yayın yapıyor. Yoga seviyeniz ne olursa olsun, ister bol ter döktüren Vinyasa Yoga isterseniz Kassandra'nın uzmanlık alanı olan sakin Yin Yoga'ya kadar her dersi severek uygulayabileceğinize eminiz.



The Journey Junkie

Floridalı Allie Flavio'nun kanalı olan The Journey Junkie, çabuk yorulanlar için harika bir seçenek olmayabilir. Allie streching hareketleriyle zihinsel ve bedensel derinliğinizi keşfetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda aylık yoga hedefleriyle kendinizi test etmenize de olanak veriyor.

Yoga with Tim

Tim Senesi isimli yoga eğitmeninin özellikle 30 günlük yoga programı, tüm gün masa başında oturan özel sektör çalışanları için ideal. Hareketler kolay değil hatta belki biraz da kondüsyonlu olmanız gerekebilir ama imkansız da değil. Tim'in kanalında sadece yoga değil anatomi üzerine bilgi veren ya da zorlu hareketlerin nasıl yapıldığını gösteren özel videolara kadar her şeyi bulabilirsiniz.

BrettLarkinYoga

"Yoga dersine giderken ne giysem?" sorusundan, hangi seviyede neler yapabileceğinize kadar yogaya dair her sorunuzun cevabı bu kanalda. Dolayısıyla bu kanalda sadece yoga dersleri yok, her şey var. Ürün incelemeleri bile! Yoga seviyenizi düşünmeden giriş yapabileceğiniz en keyifli kanal olduğunu söyleyebiliriz.

Yoga with Candace

Yoga bir yaşam biçimi demiştik. Batılı görüş ruh ve bedeni ayrı tutarken, doğuda ruh ve beden bir sayılıyor. Bu birlikteliği tam anlamıyla hissedebilmek için yogayı bir spor olarak algılamaktan uzaklaşmalısınız. İşte bu yoğun odaklanma ihtiyacını gidermek için sizi Yoga with Candace kanalına davet ediyoruz. Candace'ın kanalı farklı ihtiyaçlara göre bölünmüş dolayısıyla odaklanma, terapi olarak yoga ve diğer birçok konudaki videoya hızla ulaşabilirsiniz.

Boho Beautiful

Gezgin bir çift, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde sizi yogaya davet ediyor. Juliana ve Mark'ın kanalı sadece yogaya adanmış değil, aslında yeni bir yaşam biçimi edinmek isteyen herkese açık. Bir yanda vegan yemek tarifleri veriyorlar, diğer yanda seyahat ipuçları paylaşıyorlar. Yoga pozlarını sanat dolu bir içerikle görmek isterseniz tavsiyemiz bu tatlı çifti takibe almanız olacak.

KinoYoga

Adeta bir yoga ansiklopedisi gibi bir kanal arıyorsanız, KinoYoga'ya uğrayın. Yeni başlayanlar için basit videolardan, pozlar konusunda profesyonelleşmek isteyenlere kadar herkes için bir içerik var. Felsefi tartışmalar ya da yogayı hayat tarzı haline getirmek üzerine öneriler de sunan kanal, Youtube'un yogaya dair üçüncü en ünlü kanalı.