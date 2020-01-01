Aslına bakarsanız yogayı bir ekrana bakıp yapan kişiyi
taklit ederek öğrenmeye çalışmak bu yaşam biçiminin felsefesine aykırı. Ama
öğrenmek için bir yerden başlamak gerekiyor değil mi? Yogada insanın omurgası
ne kadar esnekse kendisinin de o kadar genç olduğuna inanılır. Bu nedenle
hareketleri en doğru biçimde yaparak vücudunuzu esnetmelisiniz. Bunu yaparken
aslında kendinizi meditasyona hazırlayacaksınız. Çünkü yoga tek başına bir
egzersiz değil, sekiz basamaklı bir sürecin başıdır. Odaklanmak, doğru nefes
alıp vermek, meditasyon bunlardan bazıları. Şimdi size Youtube'daki en ünlü
yoga video kanallarından bahsedeceğiz. Böylece her adımı, kalabalık sınıflarda
öğrenmek yerine bu yolculuğa daha sakin başlayabileceksiniz.
Yoga with Adriene
Youtube'un belki de en sevilen yoga videoları Adriene
Mishler'e ait. Neşeli, rahat ve sempatik sunumları, her amaca yönelik
hazırladığı 15 - 35 dk aralığındaki videolarıyla Adriene ile yoga yapmak,
arkadaşınızla yapmak kadar eğlenceli olabilir. Üstelik enerjisini ekran
aracılığıyla bu denli güçlü verebilmesinin yanında, dersleriyle az zamanda
hissedilir değişimler yaşamanızı sağlıyor.
Kassandra genç enerjiyle dolu yaşlı bir ruha sahip yetenekli
bir eğitmen. Sakin sesi, net direktifleri ve derslerindeki müzikleriyle Youtube
kanalında yayın yapıyor. Yoga seviyeniz ne olursa olsun, ister bol ter döktüren
Vinyasa Yoga isterseniz Kassandra'nın uzmanlık alanı olan sakin Yin Yoga'ya
kadar her dersi severek uygulayabileceğinize eminiz.
The Journey Junkie
Floridalı Allie Flavio'nun kanalı olan The Journey Junkie, çabuk yorulanlar için harika bir seçenek olmayabilir. Allie streching hareketleriyle zihinsel ve bedensel derinliğinizi keşfetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda aylık yoga hedefleriyle kendinizi test etmenize de olanak veriyor.
Yoga with Tim
Tim Senesi isimli yoga eğitmeninin özellikle 30 günlük yoga programı, tüm gün masa başında oturan özel sektör çalışanları için ideal. Hareketler kolay değil hatta belki biraz da kondüsyonlu olmanız gerekebilir ama imkansız da değil. Tim'in kanalında sadece yoga değil anatomi üzerine bilgi veren ya da zorlu hareketlerin nasıl yapıldığını gösteren özel videolara kadar her şeyi bulabilirsiniz.
BrettLarkinYoga
"Yoga dersine giderken ne giysem?" sorusundan, hangi seviyede neler yapabileceğinize kadar yogaya dair her sorunuzun cevabı bu kanalda. Dolayısıyla bu kanalda sadece yoga dersleri yok, her şey var. Ürün incelemeleri bile! Yoga seviyenizi düşünmeden giriş yapabileceğiniz en keyifli kanal olduğunu söyleyebiliriz.
Yoga with Candace
Yoga bir yaşam biçimi demiştik. Batılı görüş ruh ve bedeni
ayrı tutarken, doğuda ruh ve beden bir sayılıyor. Bu birlikteliği tam anlamıyla
hissedebilmek için yogayı bir spor olarak algılamaktan uzaklaşmalısınız. İşte
bu yoğun odaklanma ihtiyacını gidermek için sizi Yoga with Candace kanalına
davet ediyoruz. Candace'ın kanalı farklı ihtiyaçlara göre bölünmüş dolayısıyla
odaklanma, terapi olarak yoga ve diğer birçok konudaki videoya hızla
ulaşabilirsiniz.
Boho Beautiful
Gezgin bir çift, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde sizi
yogaya davet ediyor. Juliana ve Mark'ın kanalı sadece yogaya adanmış değil,
aslında yeni bir yaşam biçimi edinmek isteyen herkese açık. Bir yanda vegan
yemek tarifleri veriyorlar, diğer yanda seyahat ipuçları paylaşıyorlar. Yoga
pozlarını sanat dolu bir içerikle görmek isterseniz tavsiyemiz bu tatlı çifti
takibe almanız olacak.
KinoYoga
Adeta bir yoga ansiklopedisi gibi bir kanal arıyorsanız,
KinoYoga'ya uğrayın. Yeni başlayanlar için basit videolardan, pozlar konusunda
profesyonelleşmek isteyenlere kadar herkes için bir içerik var. Felsefi
tartışmalar ya da yogayı hayat tarzı haline getirmek üzerine öneriler de sunan
kanal, Youtube'un yogaya dair üçüncü en ünlü kanalı.