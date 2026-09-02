Yasemin Ergene kimdir, evli mi, nereli, kaç yaşında?

Tuzlu Kahve dizisi konusu ve karakterleri ile ekran karşısındakilerin ilgisini çekiyor.

Tuzlu Kahve dizisinde Elit İpekli, İpekli ailesinin fertlerinden biri olarak hikâyede yer alıyor. Aile içerisindeki ilişkiler ve yaşanan gelişmelerde önemli bir konumda bulunan Elit'in diğer karakterlerle olan bağlantıları, dizinin ilerleyen bölümlerinde öne çıkan konular arasında bulunuyor.

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TUZLU KAHVE ELİT'İ KİM OYNUYOR?

Tuzlu Kahve'de Elit İpekli karakterini Yasemin Ergene canlandırıyor. Oyuncu, dizide İpekli ailesinin genç üyelerinden Elit'e hayat veriyor.

YASEMİN ERGENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Yasemin Ergene (d. 22 Ocak 1985, Hamburg), Türk oyuncu ve eski model.

22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eğitim hayatını tamamlamasının ardından İstanbul'a yerleşti ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu. Burada eğitim alırken hocası Müjdat Gezen tarafından ekran önü oyunculuğa yönlendirildi. Koçum Benim dizisinde Eylül karakterini canlandırdı. Aşk Oyunu dizisinde canlandırdığı Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır. 3 Eylül 2025 tarihinde eşi İzzet Özilhan ile boşandığını açıkladı.

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2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Ergene, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur. Oyuncu Sevinç Kıranlı ile kuzendir.