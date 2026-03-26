Yeni dizi 'Delikanlı'nın merakla beklenen afişi yayınlandı
Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan SHOW TV’nin yeni dizisi OGM Pictures imzalı 'Delikanlı', geçtiğimiz saatlerde görücüye çıkan ilk afişiyle izleyicinin radarına girdi.
OGM Pictures imzalı “Delikanlı” dizisinin yayınlanan ilk teaserı, özellikle başrol oyuncularının uyumu ve intikam temalı hikayesiyle sosyal medyada büyük ses getirdi. Yusuf’un “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri, Show TV ekranlarında oldukça sert ve sürükleyici bir dramın başladığının sinyallerini veriyor.
Merakla beklenen yeni dizisi 'Delikanlı'nın ilk afişi yayınlandı. Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Yusuf karakterini gördüğümüz afiş sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
DELİKANLI DİZİSİ KONUSU
İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan’la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.
DELİKANLI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Mert Ramazan Demir (Yusuf): Ailesini korumaya çalışırken hayatı altüst olan ve yıllar sonra intikam için bambaşka bir kimlikle geri dönen, haksızlığa boyun eğmeyen o "delikanlı" karakterine hayat veriyor.
Melis Sezen (Hazan): Yusuf’un çocukluk aşkı; geçmişin saf hatıraları ile bugünün acımasız gerçekleri arasında köprü kuran kilit isim.
Salih Bademci (Sarp Aydemir): Muhtemelen Yusuf’un karşısındaki en büyük güç odağını, sınıf çatışmasının ve yeraltı dünyasının zengin tarafını temsil eden Sarp karakterini canlandırıyor.
Mina Demirtaş (Dila Aydemir): Aydemir ailesinin genç ferdi olarak hikayenin saklı sırlar ve duygusal çatışmalar barındıran tarafında yer alacak.