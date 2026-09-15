Yeraltı dizisine yeni oyuncular: Bora Sivri ve Jak Cem Avnayim kadroda
NOW TV ekranlarının büyük bir merakla beklenen iddialı yapımı Yeraltı, yeni sezona yenilenen hikayesi ve güçlenen kadrosuyla girmeye hazırlanıyor. 2. sezonu için geri sayımın başladığı diziden iki yeni transfer haberi geldi. Başarılı oyuncular Bora Sivri ve Jak Cem Avnayim, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dâhil oldu. Yeni sezon öncesi kadroya katılan usta isimler, dizideki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. İşte merak edilen tüm detaylar…
Elele Online
NOW TV ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen iddialı dizisi Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna yeni transferler gerçekleşti.
Yeni sezona 7 Ekim'de başlayacak olan Yeraltı dizisi için geri sayım başladı. İsmail Hacıoğlu'nun oynayacağı karakterin detayları ortaya çıkmaya başlarken, projeye birbirinden başarı iki isim daha katıldı.
YERALTI KADROSUNA İYİ OYUNCU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; merakla beklenen fenomen diziye Bora Sivri dahil oldu. Rüzgar'ın sağ kolu olarak ekranlara gelecek olan Sivri'nin projedeki performansı da merak konusu oldu.
Yeraltı dizisinde Sultan (Sümeyye Aydoğan) ve Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) düğününün ekranlara geleceği yeni sezonda Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynadığı karakterle hafızalara kazınan Jak Cem Avnayim ise Bozo'nun eski aşkı Derya’nın eşi 'Bora' olarak ekranlarda yerini alacak.