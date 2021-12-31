Yılbaşında televizyonda neler var? Yılbaşı programları ve yayın akışları

Yılbaşı gecesi için dışarıda bir programı olmayanlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte yılbaşına evde girecekler. Yeni yılı evinde karşılayacak olan vatandaşlar TV yayın akışlarını araştırıyorlar. 2022 Yılbaşı gecesinde kanallar yine özel programlar hazırladı. Elinize kumandayı aldığınızda karşınıza hangi programlar çıkacak? Yılbaşında televizyonda neler var? 2022 Yılbaşı TV programları ve TV yayın akışlarını sizler için derledik.

YILBAŞI PROGRAMLARI VE YAYIN AKIŞI

SHOW TV YILBAŞI PROGRAMI

SHOW TV'de bugün (31 Aralık cuma) saat 20:00'de yılbaşı programı olarak Güldür Güldür Show var. Tanıtım fragmanı yayınlandı. Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü özel konukları ile geliyor. Güldür Güldür'de Emel Sayın, Erdal Erzincan, Buray, ünlü futbolcular Hami Mandıralı, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan Güldür Güldür'e konuk olacak isimler arasında yer alıyor.

Show TV'de bu akşam Mahsun Kırmızıgül de 2022 yılbaşı özel konseriyle izleyici ile buluşacak. Mahsun Kırmızıgül konseri bu akşam saat 23.30’da Show TV’de ekranlara geliyor.

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI

Yılbaşı akşamı STAR TV'de saat 20.00'de İbo Show ekrana gelecek. İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem gibi isimler yer alıyor. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de babasının sunduğu programda canlı performansıyla yer alacak. İbo Show'un yılbaşı özel bölümü cuma akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

TV8 YILBAŞI PROGRAMI

TV8 yılbaşına ünlü programı O Ses Türkiye ile girecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü isimler programda şarkılar seslendirecek. Saat 20.00'de başlayacak olan programa ilişkin tanıtım fragmanı yayınlandı. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları şöyle: Damla Sönmez, Ozan Akbaba, Hazar Ergüçlü, Perihan Savaş, Gökçe Bahadır, Feyyaz Şerifoğlu, Berfu-Eser Yenenler, Merve Dizdar, Sabri Sarıoğlu, İlayda Alişan, Sarp Akkaya, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Handa Baladın, Simge Aköz, Zeynep Avcı.

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ATV YILBAŞI PROGRAMI

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster? ile giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programın yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacak. Sanatçılar hem yarışıp hem de sevilen şarkılarını seslendirecekler. Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocuklar için bağışlayacak. "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

TRT YILBAŞI PROGRAMI

TRT 1'in uzun soluklu aile dizisi "Seksenler" yılbaşına özel hazırlanan bölümüyle ekranlara gelecek. 31 Ocak akşamı saat 20.00'de "Seksenler Yılbaşı Özel" bölümü, seyirciyle buluşacak. Geçmişte TRT ekranlarında yer alan sanatçıların unutulmaz anlar yaşatacağı nostaljik yılbaşı programı "1'de Nostalji" ise saat 23.45'te TRT 1'de ekrana gelecek.

Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestrası’nın yeni yıl konseri canlı yayınla TRT 2’de

Şef Kirill Petrenko'nun yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, yılbaşı gecesine özel konser verecek. Richard Strauss'dan Maurice Ravel'e kıymetli bestekarların sevilen eserlerinin seslendirileceği "Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri" 31 Aralık Cuma saat 19.30’da canlı yayınla TRT 2 ekranlarında olacak. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Wiener Musikverein sahnesinden tüm dünyaya umut, dostluk ve barış temennisiyle gerçekleşecek. Avusturyalı Şef Daniel Barenboim'in yönetiminde, Josef Strauss, Johann Strauss II., Joseph Hellmesberger Jr., Eduard Strauss ve Carl Michael Ziehrer’in eserlerinin seslendirileceği Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri ise 1 Ocak Cumartesi günü saat 13.15’te canlı yayınla TRT 2'de izlenebilecek.

FOX TV YILBAŞI PROGRAMI

FOX TV'de saat 20:00'de Yalancı Sevgilim filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek. Ardından saat 22.00’de stand-up gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ekrana gelecek. “Ata Demirer Gazinosu"nda Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer'e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

KANAL D YILBAŞI PROGRAMI

Kanal D'de yılbaşı akşamı Şarkılar Bizi Söyler ekranlara gelecek. Yılbaşı akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ünlü konuklarıyla beraber ekranlarda olacak. Programın bu özel bölümüne, Hande Yener, Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, perküsyon grubu Harem, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan & Kemal, Ankaralı Coşkun ve oryantal şovlarıyla Elmira Dans Grubu konuk olacak.

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel Bölümü 31 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de olacak.

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