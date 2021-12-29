O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler? İsimler belli oldu
Yaklaşan yılbaşı öncesi televizyon kanalları da yılbaşı programlarını duyurmaya başladı. Yanıtı merak edilen sorular arasında O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler? sorusu da vardI. TV8'den O Ses Yılbaşı konukları için ilk fragman geldi, isimler belli oldu...
Yılbaşına hazırlanan kanallardan TV8 yılbaşı akşamı O Ses Türkiye ile izleyici karşısına çıkacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, yılbaşı özel programında ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak. Peki, O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler? Yanıtı internette çok aranan bu soru için bir tanıtım videosu geldi. (Yılbaşında televizyonlarda neler var? başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)
O SES 2022 YILBAŞI İLK TANITIMDA KİMLER VAR?
O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel tanıtımı bugün yayınlandı. Ve O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları şekillenmeye başladı. Videoya göre O Ses 2022 yılbaşı konukları şöyle:
- İlayda Alişan,
- Cem Davran,
- Merve Dizdar
- Ozan Akbaba
- Gökçe Bahadır
- Perihan Savaş
- Murat Yıldırım
- Eser-Berfu Yenenler
O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI KONUKLARI LİSTESİ
Acunn.com'de yer alan habere göre O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte habere göre O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları listesi:
- Damla Sönmez
- Ozan Akbaba
- Hazar Ergüçlü
- Perihan Savaş
- Gökçe Bahadır
- Feyyaz Şerifoğlu
- Berfu-Eser Yenenler
- Merve Dizdar
- Sabri Sarıoğlu
- İlayda Alişan
- Sarp Akkaya
- Yasemin Sakallıoğlu
- Cem Davran
- Handa Baladın
- Simge Aköz
- Zeynep Avcı