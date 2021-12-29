O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler? İsimler belli oldu

Yılbaşına hazırlanan kanallardan TV8 yılbaşı akşamı O Ses Türkiye ile izleyici karşısına çıkacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, yılbaşı özel programında ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak. Peki, O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları kimler? Yanıtı internette çok aranan bu soru için bir tanıtım videosu geldi. (Yılbaşında televizyonlarda neler var? başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

O SES 2022 YILBAŞI İLK TANITIMDA KİMLER VAR?

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel tanıtımı bugün yayınlandı. Ve O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları şekillenmeye başladı. Videoya göre O Ses 2022 yılbaşı konukları şöyle:

İlayda Alişan,

Cem Davran,

Merve Dizdar

Ozan Akbaba

Gökçe Bahadır

Perihan Savaş

Murat Yıldırım

Eser-Berfu Yenenler



O SES TÜRKİYE 2022 YILBAŞI KONUKLARI LİSTESİ

Acunn.com'de yer alan habere göre O Ses Türkiye yılbaşı kadrosunda spor camiasından sinemaya kadar pek çok ünlü isim yer alıyor. İşte habere göre O Ses Türkiye 2022 yılbaşı konukları listesi: