Makyajdan giyime, yemekten hediyelere... Yılbaşında ihtiyacınız olan her şey burada

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. 2022 yılı için de geri sayım başladı ve yeni yıl bu sene de heyecanla bekleniyor. Yeni yıl coşkusunu yaşayan vatandaşlar her yıl bu tarihe az bir zaman kala hazırlıklarına başlıyorlar. Kimileri evlerinde bu günü kutlarken kimileri ise dışarda sevdikleri ile bir araya geliyor. Eğer hala yılbaşı hazırlıklarına başlamadıysanız doğru yerdesiniz. Makyajdan giyime, yemekten filmlere, hediyelerden oyunlara... Yılbaşında ihtiyacınız olan her şeyi sizler için derledik...

YENİ YIL KARARLARI

Yeni yıl yaklaşırken yeni yıl için alacağımız yeni kararlar insanı heyecanlandırır. En sağlıklı benliğinizi geliştirmek için 2022 yılı içerisinde hedeflerinize ekleyebileceğiniz yeni yıl kararları listesi hazırladık.

Yeni yılda alınacak 20 karar yazımıza göz atabilirsiniz..

YILBAŞI AĞACI SÜSLEME

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez simgesi yılbaşı ağacını tozlu raflardan çıkarmanın zamanı geldi! Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Püf noktaları neler? Yılbaşı ağacı süsleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa yılbaşı ağacı süsleme fikirleri, püf noktalarını sizler için derledik...

Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Yılbaşı ağacı süsleme fikirleri, püf noktaları ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

YILBAŞINDA NEDEN KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI GİYİLİR?

Yılbaşı akşamı kırmızı iç çamaşırı giyilmesi ise ilk akla gelen çok eskilerden beri devam eden bir gelenek. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde yılbaşından hemen önce giyim mağazalarında kırmızı, yeşil ve sarı iç çamaşırı bolca bulunur.

Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir? merak ediyorsanız bu konudaki yazımıza göz atabilirsiniz.

YILBAŞI SAÇ MODELLERİ

Yılbaşına nerede ve nasıl gireceğinizi planladıktan sonra bu özel gün için hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Yılbaşı için kıyafetiniz hazır ama saç modeliniz için kararsızsanız doğru yerdesiniz. Sizler için hazırladığımız 20 pratik, farklı yılbaşı saç modellerine göz atabilirsiniz.

YILBAŞI MAKYAJ ÖNERİLERİ

Evinizde ailenizle veya arkadaşlarınızla ya da arkadaşlarınızla dışarıda geçireceğiniz yılbaşı akşamı için etkileyici makyaj stilleri hakkında öneriler almak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Yılbaşı gecesi için farklı stillerde makyaj önerileri sizleri bekliyor.

YILBAŞI KOMBİN ÖNERİLERİ

Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı programınızı yapmış olmanız muhtemel fakat yılbaşında hala ne giyineceğinizi bulamadıysanız sizlere ilham olacak 11 kombin önerisi ile geldik! Evde, ofiste, dışarıda, yemekte her mekana ve duruma uygun yılbaşı stil önerilerini derledik.

YILBAŞI PROGRAMI İLE ÖNE ÇIKAN OTELLER

2022'ye sayılı günler kala yeni yıl coşkusunu farklı bir yerde yaşamak isteyenler şimdiden nereye gitsek acaba diye düşünmeye başladı bile. Birbirinden özenli yılbaşı programlarıyla otel önerilerimize göz atmak ister misiniz?

Yılbaşı programı ile öne çıkan 4 otel önerisi yazımızı okuyabilirsiniz.

BURÇLARA GÖRE YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşı hediyesi seçiminde zorlanıyorsanız astrolojiden yardım alarak daha rahat bir şekilde hediye seçimi yapabilirsiniz. Çünkü burçlar kişiliğimiz ve ilgi alanlarımız hakkında bize ve sevdiklerimize büyük ipuçları verir.

Burçlara göre yılbaşı hediye önerileri yazımıza göz atabilirsiniz.

ERKEKLER İÇİN YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşında erkekleri birazcık şımartmaya ve şaşırtmaya ne dersiniz? Siz de yeni yılda sevdiklerinize hediye seçmekte zorlanıyorsanız yardımcı olmak istiyoruz. Babanıza, eşinize, erkek arkadaşınıza veya sevgilinize yılbaşı için alabileceğiniz hediye önerilerini derledik.

KADINLAR İÇİN YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşı hazırlık sürecinin bir kısmını da şüphesiz hediyeler kaplıyor. Peki yılbaşı için kız arkadaşınıza, iş arkadaşına, eşinize, kız kardeşinize, ablanıza ve annenize ne alabilirsiniz? Bu konuda kararsızsanız doğru yerdesiniz.

Kadınlar için 46 farklı yılbaşı hediye önerisi yazımız size yardımcı olabilir.

YILBAŞINDA İZLENEBİLECEK FİLMLER

Yılbaşında sevdiklerinizle ya da tek başınıza muhteşem bir film seçmek, evde yapabileceğiniz en keyifli yılbaşı aktivitelerinin başında geliyor. Yılbaşı ruhunu evinize taşımanıza yardımcı olacak bu filmlerle unutulmaz bir yılbaşı akşamı geçirebilirsiniz.

İşte sizler için hazırladığımız yılbaşında izleyebileceğiniz 20 film önerisi

YILBAŞINDA EVDE OYNANABİLECEK OYUNLAR

Arkadaşlarınızla veya ailenizle geçireceğiniz bu yılbaşını eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? Yeni yıl gecenize renk katacak keyifli yılbaşı oyunları listesini sizler için derledik.

Evde yılbaşında oynayabileceğiniz 26 oyun yazımızı okuyabilirsiniz.

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ (GINGERBREAD)

Yılbaşı kurabiyesi denilince akla ilk gelen zencefilli kurabiye tarifi oluyor. Mis gibi tarçın kokusuyla iştah kabartan yılbaşı kurabiyesi tarifini arıyorsanız doğru yerdesiniz? Kağıt kalemi hazırlayın zencefilli kurabiye tarifi geliyor!

Zencefilli kurabiye tarifi ve püf noktaları yazımızı okuyabilirsiniz.

YILBAŞI HİNDİSİ TARİFİ

Yeni yıl için geri sayım başladı. Hindi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği olarak bu yıl da sofralarda yerini alacak. Birkaç ufak ayrıntıya dikkat ederek ortaya şahane bir ana yemek çıkartabilirsiniz. Hindi pişirmek isteyip cesaret edemeyenler için çok güzel bir hindi tarifi verdik.

Adım adım anlattığımız yılbaşı hindi tarifimize göz atabilirsiniz.

YILBAŞI KEKİ PANETTONE TARİFİ

Yılbaşında veya Noel'de geleneksel olarak İtalya'da yapılan Panettone tarifi yılbaşı keki olarak da bilinir. Ortaya çıkış hikayesinde pek çok efsane olsa da tarifin sırrı lezzetinde saklı. Sizde bu yılbaşında farklı tatlar arıyorsanız Panettone tarifi nasıl yapılır haberimize bakabilirsiniz.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

1 Aralık gecesini dışarıda ya da evinizde kutlamak isteyebilirsiniz. Yılbaşı planları yapılırken 31 Aralık gecesinin hangi güne geldiği araştırılıyor. Yılbaşı tatili ne zaman? 2022 yılı tatil günleri ne zaman? Bu soruların yanıtları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

YILBAŞI MESAJLARI

2022 yılı yaklaşırken çoğu kişi de uzaktaki akrabaları, arkadaşları, dost ve sevdiklerine yeni yıl kutlama mesajı göndermek için araştırmalara başladı. Eşinize, dostunuza, sevgilinize, ailenize gönderebileceğiniz resimli, yazılı en güzel 2022 yeni yıl mesajlarını sizler için derledik...