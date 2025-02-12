Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı

Kanal D ekranlarında perşembe günleri ekrana gelen 'İnci Taneleri' dizisi ile ilgili senarist Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı - Resim : 1

Kanal D'de perşembe günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen İnci Taneleri senaristi ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan diziyle ilgili açıklama geldi. 

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Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı - Resim : 2

Sine Çakır ve Rıdvan Dilmen’in sunduğu ‘Hayatın Not Defteri’ programına konuk olan Yılmaz Erdoğan  “İnci Taneleri”nin isminin çıkış hikâyesini anlatırken isim değişikliği ile ilgili de bilgi verdi. 

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Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı - Resim : 3

DİZİNİN ADI 'KARDEŞ KIYAMETİ' OLACAKTI

Erdoğan, "Bir yazarlık atölyesi yapıyordum. Orada ‘Senaryolarınızın isimleri neden bu kadar kötü’ başlığına çalışıyorduk. Türkiye’de projelere verilen isimleri pek beğenmem. Atölyedeki çocuklar, yazdıklarına isim koymamıştı. Bu sefer ‘Size isim vereceğim, üzerine yazın’ dedim. Biri ‘Kardeş Kıyameti’ydi. Bu ismi beğendim. ‘İnci Taneleri’nin adı da ‘Kardeş Kıyameti’ olacaktı. Maalasef 6 Şubat deprem kıyametini yaşayınca o kelime benim murat etmediğim bir yere gitti. O kelime bana başka şeyler hatırlattı. Daha ışıl ışıl bir isim olsun istedim. İnciler dökülünce hikâyeden ‘İnci Taneleri’ oldu." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı - Resim : 4

Yılmaz Erdoğan, Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”nde Hazar Ergüçlü’nün Dilber rolündeki dans sahneleri hakkında, "Hazar dans işini de oyuncu olarak ele alıyor. Hayatında öyle dans etmişliği de yoktu. İyi oyuncuysanız ve karakter de güzelse güzel olur. Hazar’ın dans sahneleri benim de seyircinin de dinlendiği yer." dedi.

Sanatçı, "Dans sahnelerini çekmek uzun sürüyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Tabii kızlar için çok uzun sürüyor. Provasını yapıyorlar. O topuklu ayakkabılar gerçekten bir çile. Ama kızlar çok yoruluyorlar özellikle Hazar.”