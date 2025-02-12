Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı
Kanal D ekranlarında perşembe günleri ekrana gelen 'İnci Taneleri' dizisi ile ilgili senarist Yılmaz Erdoğan'dan bir itiraf geldi.
Kanal D'de perşembe günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen İnci Taneleri senaristi ve oyuncusu Yılmaz Erdoğan'dan diziyle ilgili açıklama geldi.
Sine Çakır ve Rıdvan Dilmen’in sunduğu ‘Hayatın Not Defteri’ programına konuk olan Yılmaz Erdoğan “İnci Taneleri”nin isminin çıkış hikâyesini anlatırken isim değişikliği ile ilgili de bilgi verdi.
DİZİNİN ADI 'KARDEŞ KIYAMETİ' OLACAKTI
Erdoğan, "Bir yazarlık atölyesi yapıyordum. Orada ‘Senaryolarınızın isimleri neden bu kadar kötü’ başlığına çalışıyorduk. Türkiye’de projelere verilen isimleri pek beğenmem. Atölyedeki çocuklar, yazdıklarına isim koymamıştı. Bu sefer ‘Size isim vereceğim, üzerine yazın’ dedim. Biri ‘Kardeş Kıyameti’ydi. Bu ismi beğendim. ‘İnci Taneleri’nin adı da ‘Kardeş Kıyameti’ olacaktı. Maalasef 6 Şubat deprem kıyametini yaşayınca o kelime benim murat etmediğim bir yere gitti. O kelime bana başka şeyler hatırlattı. Daha ışıl ışıl bir isim olsun istedim. İnciler dökülünce hikâyeden ‘İnci Taneleri’ oldu." ifadelerini kullandı.
Yılmaz Erdoğan, Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”nde Hazar Ergüçlü’nün Dilber rolündeki dans sahneleri hakkında, "Hazar dans işini de oyuncu olarak ele alıyor. Hayatında öyle dans etmişliği de yoktu. İyi oyuncuysanız ve karakter de güzelse güzel olur. Hazar’ın dans sahneleri benim de seyircinin de dinlendiği yer." dedi.
Sanatçı, "Dans sahnelerini çekmek uzun sürüyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Tabii kızlar için çok uzun sürüyor. Provasını yapıyorlar. O topuklu ayakkabılar gerçekten bir çile. Ama kızlar çok yoruluyorlar özellikle Hazar.”