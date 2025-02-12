Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri'nin adının değişme nedenini anlattı

Yılmaz Erdoğan, Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”nde Hazar Ergüçlü’nün Dilber rolündeki dans sahneleri hakkında, "Hazar dans işini de oyuncu olarak ele alıyor. Hayatında öyle dans etmişliği de yoktu. İyi oyuncuysanız ve karakter de güzelse güzel olur. Hazar’ın dans sahneleri benim de seyircinin de dinlendiği yer." dedi.

Sanatçı, "Dans sahnelerini çekmek uzun sürüyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Tabii kızlar için çok uzun sürüyor. Provasını yapıyorlar. O topuklu ayakkabılar gerçekten bir çile. Ama kızlar çok yoruluyorlar özellikle Hazar.”