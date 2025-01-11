Yusuf Dikeç, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında
Paris Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ve atış stiliyle uluslararası alanda büyük ün kazanan milli atıcımız Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin, 'The Day of the Jackal' dizisinin tanıtımında rol aldı.
1 / 5
2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve eli cebinde gerçekleştirdiği atışıyla tüm dünyanın ilgisini çeken milli sporcu Yusuf Dikeç, dünyada konuşulmaya devam ediyor.
2 / 5
Yusuf Dikeç, Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne’nin yeni dizisi, 100 milyon Sterlin bütçesi olan İngiltere yapımı 'The Day of the Jackal'ın tanıtımında yer aldı.
3 / 5
SkyShowtime platformunda yayımlanan dizide Yusuf Dikeç’in olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında durduğu ve ardından madalyasını bir çantaya koyarak yüzündeki makyajı silmeye başladığı bir sahne yer alıyor.
4 / 5
Ancak sahnenin sonunda izleyiciler, makyajın altındaki gerçek kişinin Yusuf Dikeç değil, Eddie Redmayne olduğunu görüyor. Bu etkileyici dönüşüm, dizinin en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.