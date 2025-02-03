Zekir Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sinema tarihinin en iyi yönetmenini ve onun 3 filminin hangileri olduğunu açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Zekir Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmeninin kim olduğunu açıklayacağını söylemişti.

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Zekir Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı - Resim : 2

Ünlü yönetmen, "Bana göre; sinema tarihinin en iyi yönetmenini, en sevdiğim üç filmiyle birlikte yazacağım. Tartışma dışı olduğum için kendimi değerlendirmedim'' dedi.

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Zekir Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı - Resim : 3

Zeki Demirkubuz, kendisine göre sinema tarihinin en iyi yönetmenini Martin Scorsese olduğunu şöyle açıkladı:

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Zekir Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı - Resim : 4

'EMEK, ZEKA VE DEHASINI AŞAMADIĞIM MARTİN SCORSESE...'

Yasujirō Ozu veya Ingmar Bergman da diyebilirdim ama emek, zekâ ve dehâsını aşamadığım 'Martin Scorsese' dedim. İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen 'Kızgın Boğa' ve 'Taxi Driver'ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden 'Silence’ı..."