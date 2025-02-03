Zekir Demirkubuz sinema tarihinin en iyi yönetmenini açıkladı

'EMEK, ZEKA VE DEHASINI AŞAMADIĞIM MARTİN SCORSESE...'

Yasujirō Ozu veya Ingmar Bergman da diyebilirdim ama emek, zekâ ve dehâsını aşamadığım 'Martin Scorsese' dedim. İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen 'Kızgın Boğa' ve 'Taxi Driver'ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden 'Silence’ı..."