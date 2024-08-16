Zeytin Ağacı 3. sezon olacak mı? Dizi oyuncusu açıkladı
Yayınlandığı iki sezonuyla büyük beğeni toplayan Zeytin Ağacı'nın Netflix ekranlarında 3. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. Dizi oyuncularından Umut Kurt bu sorunun yanıtını verdi.
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Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak, Fırat Tanış ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te izleyiciyle buluştu.
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Kısa sürede Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine ikinci sıradan girdi. 15 milyon saat izlenme ve 2 milyon 100 bin görüntülenmeye ulaşmanın yanı sıra 33 ülkede Top 10'e girdi.
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İkinci sezonu büyük ses getiren dizide Erdem karakterini canlandıran Umut Kurt, Brezilya basınına özel açıklamalarda bulundu.
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Röportaj veren ünlü oyuncu Umut Kurt, Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonunun çekileceğini duyurdu.