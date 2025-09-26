117 yıl yaşayan kadının hiç vazgeçmeyip her gün yediği 1 yiyecek vardı

ÖLMEDEN ÖNCE KENDİSİNİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Branyas, hayattayken doktorlardan kendisini incelemelerini istemişti. Barselona Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü Başkanı Dr. Manel Esteller, ise 3 yıl boyunca onun sağlığını analiz etti. O hayatayken kan, tükürük, idrar ve dışkı örneklerini alındı. Bu örnekler genetiği, metabolizması ve bağırsak mikrobiyomu dahil olmak üzere fizyolojisi hakkında önemli bilgiler sağladı. Dr. Esteller, "Aşırı uzun ömürlülüğün ipuçları, ebeveynlerimizden miras aldığımız şeylerle hayatımızda yaptıklarımızın bir karışımıdır. Ve bu karışımın yüzdesi duruma göre değişir, ancak yarı yarıya da olabilir" diyor.