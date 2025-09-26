117 yıl yaşayan kadının hiç vazgeçmeyip her gün yediği 1 yiyecek vardı
Geçen yıl 117 yıl ve 168 günlükken hayatını kaybeden Maria Branyas Morera dünyanın en uzun ömürlü insanı ünvanını almıştı. Bilim insanları nasıl bu kadar uzun yaşadığının sırlarını araştırdı. Bilimsel çalışma önemli ipuçları veriyor...
Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan bir makalede ABD'de doğan ve İspanya’da yaşayan, Ağustos 2024’te 117 yıl 168 günlükken ölen Maria Branyas Morera’nın genomuna ilişkin araştırma sonuçları yayınlandı. Branyas, 2 dünya savaşı, İspanyol iç savaşı ve koronavirüs pandemisini atlatmıştı. Ölümünden kısa bir süre önce dünyanın en yaşlı yaşayan insanı unvanını kazanmıştı. Araştırma ise nasıl bu kadar uzun yaşadığına dair önemli bilgiler veriyor. Hazırsanız başlayalım...
ÖLMEDEN ÖNCE KENDİSİNİN İNCELENMESİNİ İSTEDİ
Branyas, hayattayken doktorlardan kendisini incelemelerini istemişti. Barselona Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü Başkanı Dr. Manel Esteller, ise 3 yıl boyunca onun sağlığını analiz etti. O hayatayken kan, tükürük, idrar ve dışkı örneklerini alındı. Bu örnekler genetiği, metabolizması ve bağırsak mikrobiyomu dahil olmak üzere fizyolojisi hakkında önemli bilgiler sağladı. Dr. Esteller, "Aşırı uzun ömürlülüğün ipuçları, ebeveynlerimizden miras aldığımız şeylerle hayatımızda yaptıklarımızın bir karışımıdır. Ve bu karışımın yüzdesi duruma göre değişir, ancak yarı yarıya da olabilir" diyor.
YAŞINDAN 17 YAŞ DAHA GENÇ
Çalışmada, Morera'nın son derece sağlıklı bir bağırsağa sahip olduğu ve hücrelerinin, yaşından 17 yaş daha gençmiş gibi işlev gördüğü ortaya çıktı.
Araştırma ekibi Branyas’ın telomerlerinin olağanüstü kısa olduğunu gördü. Telomerler yaşla birlikte doğal olarak kısalır ve aşırı kısa telomerler yaşa bağlı hastalıklarla ilişkilendirilir. Ancak onun böyle bir hastalığı yoktu. Telomerler, hücreler bölündükçe kısalır ve Dr. Esteller'e göre Branyas'ın telomerleri o kadar kısaydı ki, hücrelerin bölünmesini sınırlayarak ona kanserden korunma sağlamış olabilir.