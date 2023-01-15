Detoks suyu tarifi nasıl yapılır?: 20 farklı sağlıklı detoks içeceği
Zayıflama programlarına başlamadan önce ilk basamak detoks. Vücudu toksinlerden arındırma işlemine detoks diyoruz. Biz de yapacağınız detoks programınızın başlangıcında kullanabileceğiniz detoks suyu tarifleri için bir liste hazırladık. İşte etkili 20 detoks içeceği...
Detoks içecekleri diyet programlarında önemli bir yere sahiptir. Genellikle yeşil sebzeler ve kırmızı meyvelerin gücünden yararlanarak hazırlanan detoks içecekleri vücudunuzdan toksinleri atmak için harika bir yardımcı olacaktır. Peki, detoks içecekler, detoks suyu tarifleri neler? İşte Elele arşivinden en etkili 20 detoks içeceği ve detoks suyu tarifleri:
EN ETKİLİ 20 DETOKS İÇECEĞİ-DETOKS SUYU
KİLO VERMENİN HARİKA YOLU: SALATALIKLI DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1,5 lt su
- 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı
- 1 dilim zencefil
- 5-6 top karabiber
- 2 çubuk tarçın
- 2 dilim salatalık
- 5-6 dal nane
- 2 dilim limon
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıştırıp servis edin.
ANTİOKSİDAN DEPOSU DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 adet lime ya da limon suyu
- 1 adet portakal
- 1 adet siyah havuç
- 3 yemek kaşık nar
- 1/2 haşlanmış pancar
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin.
TATLI İSTEĞİNİ AZALTAN DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 adet elma (kabuklu)
- 1 çubuk tarçın
- 1 dilim zencefil
- Birkaç adet karanfil
- 1,5 litre su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri doğrayıp 1,5 litre suya ekleyin. Hazırladığınız suyu gün boyu tüketin.
YAĞ YAKICI DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1/2 greyfurt
- 1/2 limon
- 1-2 yaprak taze nane
- 2 adet taneli karabiber
- 1 litre su
Hazırlanışı:
Oda sıcaklığındaki 1 litre suya tüm malzemeleri doğrayarak ekleyin. 30 dakika bekletip, gün boyu tüketin.
YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 adet kivi
- 1 adet yeşil elma
- 1 adet salatalık
- 4-5 yaprak taze nane
- 1 çay bardağı su ya da maden suyu
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri su veya maden suyu ile birlikte blender’dan geçirip, büyük bir bardakta servis edin.
KIRMIZI PANCARLI DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 3 dilim pancar
- 1 dilim zencefil
- 1/2 yeşil elma
- 4 adet ahududu (donmuş)
- 300 ml su
- 1 çay kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- 1 orta boy salatalık
Hazırlanışı:
Hepsini blender’dan geçirip, bardakta servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.
BOL YEŞİLLİKLİ DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 300 ml su
- 3 adet orta boy brokoli
- 2 dilim taze zencefil
- 4 yaprak bebek ıspanak
- 10 dal maydanoz
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.
TURPLU DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 adet mini turp
- 3 yaprak marul
- 1 adet yeşil elma
- 1/2 demet dereotu
- 1 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.
AHUDUDU VE YABAN MERSİNLİ DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı dondurulmuş ahududu veya yaban mersini
- 1 adet limonun suyu
- 1/2 çay kaşığı yer zerdeçal
- 1/4 çay kaşığı kuru acı biber
- 1/2 fincan taze sıkılmış portakal suyu
- 2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
- 1 küçük doğranmış çiğ kırmızı pancar
- 1 adet soyulmuş ve parçalanmış greyfurt
- 1/2 su bardağı nar suyu
- Tatlandırmak için bir çay kaşığı bal (isteğe göre)
Hazırlanışı:
Hepsini blender’dan geçirip, bardakta servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.
MAYDANOZLU DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 2 dilim çiğ tatlı patates
- 1 adet yeşil elma
- 1 adet salatalık
- 10 dal maydanoz
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.
DETOKS ÇAYI
Malzemeler:
- 1/2 tatlı kaşığı rezene
- 1 tutam mısır püskülü
- 1 tutam kiraz sapı
- Birkaç dal nane
- 1/2 limon
- 1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri bir bardak suda yaklaşık 2 dakika kaynatın. 3-4 dakika demledikten sonra içine çok ince dilimlenmiş limonları ekleyin. Çayı taze olarak, tercihen günde 2-3 bardak için.
GÜNE BAŞLANGIÇ DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık su
- 1/2 limonun suyu
- 1 çorba kaşığı organik bal
Hazırlanışı:
Sabah kalktığınızda tüm malzemeleri karıştırıp, aç karnına için. Bir saat bekleyip kahvaltı yapın.
ARINDIRICI YEŞİL SIVI
Malzemeler
- 2 su bardağı kuzu ıspanak
- 1/2 demet maydanoz
- 2 orta boy yeşil elma
- 1 lime
- 2 enginar
- 1 su bardağı karalahana
- 1 çay bardağı nane
- 4-5 çiçek brokoli
- 2 salatalık
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.
ARINMA SUYU
Malzemeler
- 1 orta boy havuç
- 1/8 küçük boy lahana
- 1 küçük turp
- 1 kase semizotu
Hazırlanışı
Katı meyve sıkacağında sıkıp taze olarak için. Bu sıvının üzerine limon dilimli zencefilli ılık su veya bitki çayı tüketebilirsiniz. Sebze suyunu gündüz saati içtiyseniz yeşil/mate çayı akşam içtiyseniz yasemin veya melisa çayı olabilir.
ENERJİ SUYU DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler
- 1 bardak şekersiz veya ev yapımı badem sütü
- 1 kase taze veya dondurulmuş ahududu
- 1 çekirdeksiz hurma
- 1/2 muz
- 1 yemek kaşığı chia tohumu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blenderdan geçirip, buz ekleyerek için.
ÇİĞ SEBZE DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler
- 1 bağ maydanoz
- 2-3 yaprak nane
- 1 avuç dereotu
- 2 salatalık
- 1 elma
- 1 bardak su
Hazırlanışı
Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin, suyu ekleyerek için.
PORTAKALLI ORMAN MEYVELİ DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1 adet portakal
- 1 kase dondurulmuş orman meyvesi
Hazırlanışı:
Portakalları soyun, çekirdeklerini ayıklayın. Blender’dan tüm malzemeyi çekin.
YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yeşil çay, soğutulmuş
- 1 su bardağı kişniş
- 1 su bardağı ıspanak
- 1 su bardağı organik salatalık
- 1 su bardağı ananas
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı taze zencefil, rendelenmiş
- 1/2 avokado
Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi blender’a koyun ve iyice karıştırın.
NOT: Bu smoothie’nin içeriğindeki besinlerde yer alan nitrik oksit, damarları besleyerek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
KARPUZLU YEŞİL ÇAYLI DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler
- 1 adet soyulmuş portakal
- 1 adet elma
- 1 limonun suyu
- 4 dilim karpuz
- 1 tatlı kaşığı yeşil çay yaprağı
- 4 adet buz
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender’dan geçirip buzla birlikte servis edin.
YEŞİL RENKLİ SEBZE VE MEYVELERDEN OLUŞAN DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler
- 1 avuç ıspanak
- 1 adet yeşil elma
- 1/2 adet limonun suyu
- Maydanoz
- 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
- 2 adet salatalık
- 1 çay bardağı su
Hazırlanışı:
Ispanağı ayıklayıp yıkayın. Yarım limonun suyunu çıkarın. Taze zencefili rendeleyin. Salatalığı parçalara bölün ve tüm malzemeyi blender’a atın.
Kalsiyum, folik asit, klorofil, lutein, zeaxanthin, A, C ve K vitaminlerinden zengin olan ıspanak, ödem problemini hafifletir.
BONUS DETOKS İÇECEĞİMİZ
OTLU MANGOLU DETOKS İÇECEĞİ
Malzemeler:
- 1,5 kase doğranmış mango
- 1 bardak taze havuç suyu
- 1 bardak taze portakal suyu
- 1/4 bardak nane, fesleğen gibi taze otlar
Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi blenderda çekin.
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