Detoks suyu tarifi nasıl yapılır?: 20 farklı sağlıklı detoks içeceği

Detoks içecekleri diyet programlarında önemli bir yere sahiptir. Genellikle yeşil sebzeler ve kırmızı meyvelerin gücünden yararlanarak hazırlanan detoks içecekleri vücudunuzdan toksinleri atmak için harika bir yardımcı olacaktır. Peki, detoks içecekler, detoks suyu tarifleri neler? İşte Elele arşivinden en etkili 20 detoks içeceği ve detoks suyu tarifleri:

EN ETKİLİ 20 DETOKS İÇECEĞİ-DETOKS SUYU

KİLO VERMENİN HARİKA YOLU: SALATALIKLI DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1,5 lt su

1 tatlı kaşığı çörek otu yağı

1 dilim zencefil

5-6 top karabiber

2 çubuk tarçın

2 dilim salatalık

5-6 dal nane

2 dilim limon

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp servis edin.

ANTİOKSİDAN DEPOSU DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 adet lime ya da limon suyu

1 adet portakal

1 adet siyah havuç

3 yemek kaşık nar

1/2 haşlanmış pancar

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin.

TATLI İSTEĞİNİ AZALTAN DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 adet elma (kabuklu)

1 çubuk tarçın

1 dilim zencefil

Birkaç adet karanfil

1,5 litre su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri doğrayıp 1,5 litre suya ekleyin. Hazırladığınız suyu gün boyu tüketin.

YAĞ YAKICI DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1/2 greyfurt

1/2 limon

1-2 yaprak taze nane

2 adet taneli karabiber

1 litre su

Hazırlanışı:

Oda sıcaklığındaki 1 litre suya tüm malzemeleri doğrayarak ekleyin. 30 dakika bekletip, gün boyu tüketin.

YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 adet kivi

1 adet yeşil elma

1 adet salatalık

4-5 yaprak taze nane

1 çay bardağı su ya da maden suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri su veya maden suyu ile birlikte blender’dan geçirip, büyük bir bardakta servis edin.

KIRMIZI PANCARLI DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

3 dilim pancar

1 dilim zencefil

1/2 yeşil elma

4 adet ahududu (donmuş)

300 ml su

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 orta boy salatalık

Hazırlanışı:

Hepsini blender’dan geçirip, bardakta servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

BOL YEŞİLLİKLİ DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

300 ml su

3 adet orta boy brokoli

2 dilim taze zencefil

4 yaprak bebek ıspanak

10 dal maydanoz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

TURPLU DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 adet mini turp

3 yaprak marul

1 adet yeşil elma

1/2 demet dereotu

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

AHUDUDU VE YABAN MERSİNLİ DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 su bardağı dondurulmuş ahududu veya yaban mersini

1 adet limonun suyu

1/2 çay kaşığı yer zerdeçal

1/4 çay kaşığı kuru acı biber

1/2 fincan taze sıkılmış portakal suyu

2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

1 küçük doğranmış çiğ kırmızı pancar

1 adet soyulmuş ve parçalanmış greyfurt

1/2 su bardağı nar suyu

Tatlandırmak için bir çay kaşığı bal (isteğe göre)

Hazırlanışı:

Hepsini blender’dan geçirip, bardakta servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

MAYDANOZLU DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

2 dilim çiğ tatlı patates

1 adet yeşil elma

1 adet salatalık

10 dal maydanoz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender’dan geçirip servis edin. Kahvaltıdan 45 dakika önce veya kahvaltıdan 1,5 saat sonra ara öğün olarak tüketin.

DETOKS ÇAYI

Malzemeler:

1/2 tatlı kaşığı rezene

1 tutam mısır püskülü

1 tutam kiraz sapı

Birkaç dal nane

1/2 limon

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir bardak suda yaklaşık 2 dakika kaynatın. 3-4 dakika demledikten sonra içine çok ince dilimlenmiş limonları ekleyin. Çayı taze olarak, tercihen günde 2-3 bardak için.

GÜNE BAŞLANGIÇ DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1/2 limonun suyu

1 çorba kaşığı organik bal

Hazırlanışı:

Sabah kalktığınızda tüm malzemeleri karıştırıp, aç karnına için. Bir saat bekleyip kahvaltı yapın.

ARINDIRICI YEŞİL SIVI

Malzemeler

2 su bardağı kuzu ıspanak

1/2 demet maydanoz

2 orta boy yeşil elma

1 lime

2 enginar

1 su bardağı karalahana

1 çay bardağı nane

4-5 çiçek brokoli

2 salatalık

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek tüketin.

ARINMA SUYU

Malzemeler

1 orta boy havuç

1/8 küçük boy lahana

1 küçük turp

1 kase semizotu

Hazırlanışı

Katı meyve sıkacağında sıkıp taze olarak için. Bu sıvının üzerine limon dilimli zencefilli ılık su veya bitki çayı tüketebilirsiniz. Sebze suyunu gündüz saati içtiyseniz yeşil/mate çayı akşam içtiyseniz yasemin veya melisa çayı olabilir.

ENERJİ SUYU DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler

1 bardak şekersiz veya ev yapımı badem sütü

1 kase taze veya dondurulmuş ahududu

1 çekirdeksiz hurma

1/2 muz

1 yemek kaşığı chia tohumu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderdan geçirip, buz ekleyerek için.

ÇİĞ SEBZE DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler

1 bağ maydanoz

2-3 yaprak nane

1 avuç dereotu

2 salatalık

1 elma

1 bardak su

Hazırlanışı

Su hariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin, suyu ekleyerek için.

PORTAKALLI ORMAN MEYVELİ DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1 adet portakal

1 kase dondurulmuş orman meyvesi

Hazırlanışı:

Portakalları soyun, çekirdeklerini ayıklayın. Blender’dan tüm malzemeyi çekin.

YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler

1 su bardağı yeşil çay, soğutulmuş

1 su bardağı kişniş

1 su bardağı ıspanak

1 su bardağı organik salatalık

1 su bardağı ananas

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı taze zencefil, rendelenmiş

1/2 avokado

Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi blender’a koyun ve iyice karıştırın.

NOT: Bu smoothie’nin içeriğindeki besinlerde yer alan nitrik oksit, damarları besleyerek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

KARPUZLU YEŞİL ÇAYLI DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler

1 adet soyulmuş portakal

1 adet elma

1 limonun suyu

4 dilim karpuz

1 tatlı kaşığı yeşil çay yaprağı

4 adet buz

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender’dan geçirip buzla birlikte servis edin.

YEŞİL RENKLİ SEBZE VE MEYVELERDEN OLUŞAN DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler

1 avuç ıspanak

1 adet yeşil elma

1/2 adet limonun suyu

Maydanoz

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

2 adet salatalık

1 çay bardağı su

Hazırlanışı:

Ispanağı ayıklayıp yıkayın. Yarım limonun suyunu çıkarın. Taze zencefili rendeleyin. Salatalığı parçalara bölün ve tüm malzemeyi blender’a atın.

Kalsiyum, folik asit, klorofil, lutein, zeaxanthin, A, C ve K vitaminlerinden zengin olan ıspanak, ödem problemini hafifletir.

BONUS DETOKS İÇECEĞİMİZ

OTLU MANGOLU DETOKS İÇECEĞİ

Malzemeler:

1,5 kase doğranmış mango

1 bardak taze havuç suyu

1 bardak taze portakal suyu

1/4 bardak nane, fesleğen gibi taze otlar

Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi blenderda çekin.

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