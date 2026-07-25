Ani hava değişimleri sağlığı nasıl etkiliyor?

Yaz mevsiminde beklenmedik hava değişimleri, vücudun ısı dengesini korumasını zorlaştırabilir. Özellikle hava sıcaklığının kısa süre içerisinde 30'lu derecelerden 15'li derecelere kadar düşmesi, birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Ani hava değişimleri her yaş grubunu etkileyebilse de ileri yaştaki bireyler ile kronik hastalığı bulunan kişiler bu süreçten daha fazla etkilenebilir.

Uzm. Dr. Selim Kum

Üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülebilir

Ani hava değişimleri sırasında insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi, virüslerin daha kolay yayılmasına neden olabilir. Bu durum üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırabilir. Özellikle mevsim normallerinin dışında yaşanan sıcaklık değişimleri, enfeksiyonların yayılımı açısından uygun bir ortam oluşturabilir.

Astım ve KOAH hastalarında şikâyetler artabilir

Soğuk hava, bronşlarda daralmayı tetikleyebilir. Bu nedenle astım ve KOAH hastalarında mevcut şikâyetlerde artış görülebilir. Özellikle nefes darlığı, öksürük ve benzeri yakınmaların belirginleşmesi halinde hastaların tedavilerini aksatmaması ve gerekli durumlarda sağlık kuruluşuna başvurması önem taşır.

Kas ve eklem ağrıları belirginleşebilir

Ani sıcaklık düşüşleri kas ve eklem sistemi üzerinde de etkili olabilir. Romatizmal hastalıkları ve fibromiyaljisi bulunan kişilerde ağrılar daha belirgin hale gelebilir. Soğuk havanın etkisiyle mevcut yakınmalarda artış görülebileceği için bu kişilerin hava değişimlerine karşı daha dikkatli olması önerilir.

Kalp ve damar hastalıkları açısından dikkatli olunmalı

Soğuk hava nedeniyle damarlarda büzüşme, yani vazokonstrüksiyon gelişebilir. Bu durum ani tansiyon yükselmelerine neden olabilir. Kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde mevcut şikâyetler artabilir, bazı durumlarda göğüs ağrısı ve anjina olarak tanımlanan yakınmalar ortaya çıkabilir. Bu nedenle kalp hastalarının ani sıcaklık değişimlerini göz ardı etmemesi önemlidir.

İleri yaştaki bireyler daha fazla etkilenebilir

İleri yaştaki bireyler, vücudun ısı düzenleme mekanizmasının daha hassas olması nedeniyle ani hava değişimlerinden daha fazla etkilenebilir. Özellikle sıcaklığın kısa sürede belirgin şekilde düşmesi, vücudun ısı dengesini sağlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle ileri yaştaki bireylerin ve kronik hastalığı bulunan kişilerin bu dönemlerde daha dikkatli davranmaları önerilir.