Anksiyeteyle baş etmenizi kolaylaştıracak 5 hobi

Yaratıcı El Sanatları (Örgü, Boyama, Seramik)

Bu hobiler, bir tür "hareketli meditasyon" görevi görür.

Neden İşe Yarar? Örgü veya boyama gibi tekrarlayıcı, ritmik hareketler gerektiren aktiviteler, beynin odaklanma ve sakinleşme merkezlerini aktive eder. El ve göz koordinasyonunu gerektiren bu işler, zihnin kaygı uyandıran düşüncelerden uzaklaşmasını sağlar. Araştırmalar, yaratıcı uğraşların stres hormonu kortizol seviyesini düşürdüğünü ve mutluluk hissini artıran dopamini tetiklediğini gösteriyor.

Nasıl Başlanır? Yetişkin boyama kitapları, basit bir makrome başlangıç kiti veya kolay bir örgü deseni ile hemen başlayabilirsiniz. Önemli olan mükemmeliyet değil, sürecin tadını çıkarmaktır.