Anksiyeteyle baş etmenizi kolaylaştıracak 5 hobi
Modern yaşamın hızına ve belirsizliğine karşı en güçlü silahlarımızdan biri, zihnimizi meşgul eden ve ruhumuzu dinlendiren hobilerdir. Anksiyete (kaygı) durumunda, zihin sürekli gelecekteki potansiyel tehlikelere odaklanır. Doğru seçilmiş bir hobi ise bu düşünce döngüsünü kırar, sizi şimdiki ana demirler ve vücuttaki stres hormonlarını (kortizol) düşürür...
Günlük hayatın stresiyle başa çıkmakta zorlanıyorsanız doğru hobilerle zihninizi rahatlatabilirsiniz. İşte uzmanlar tarafından anksiyete yönetimi için şiddetle tavsiye edilen, 5 etkili hobi...
Yaratıcı El Sanatları (Örgü, Boyama, Seramik)
Bu hobiler, bir tür "hareketli meditasyon" görevi görür.
Neden İşe Yarar? Örgü veya boyama gibi tekrarlayıcı, ritmik hareketler gerektiren aktiviteler, beynin odaklanma ve sakinleşme merkezlerini aktive eder. El ve göz koordinasyonunu gerektiren bu işler, zihnin kaygı uyandıran düşüncelerden uzaklaşmasını sağlar. Araştırmalar, yaratıcı uğraşların stres hormonu kortizol seviyesini düşürdüğünü ve mutluluk hissini artıran dopamini tetiklediğini gösteriyor.
Nasıl Başlanır? Yetişkin boyama kitapları, basit bir makrome başlangıç kiti veya kolay bir örgü deseni ile hemen başlayabilirsiniz. Önemli olan mükemmeliyet değil, sürecin tadını çıkarmaktır.
Bahçecilik ve Bitki Bakımı (Gardening)
Toprakla uğraşmak, bilimin de onayladığı güçlü bir kaygı gidericidir.
Neden İşe Yarar? Bahçecilik, sizi doğanın yavaş temposuyla senkronize eder. Toprakta bulunan ve doğal bir antidepresan etkisi yarattığı keşfedilen Mycobacterium vaccae adlı bakteri, ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur. Ayrıca bitkilerin büyümesini izlemek, kişiye amaç ve sorumluluk duygusu verirken, sabır pratiği yaptırır.
Nasıl Başlanır? Balkonunuzda birkaç saksı bitkisi yetiştirerek başlayabilir, domates, biber gibi kolay büyüyen sebzelerle kendinize küçük bir "kaygıdan uzak durma alanı" yaratabilirsiniz.
Günlük Tutma ve İfade Edici Yazma (Journaling)
Düşüncelerinizi kafanızdan kağıda dökmek, anksiyete ile mücadelede en güçlü kişisel araçtır.
Neden İşe Yarar? Anksiyete, genellikle belirsiz ve dağınık düşüncelerden beslenir. Yazmak, bu dağınık düşünceleri somut, düzenli ve yönetilebilir hale getirir. Duygusal ifade edici yazma tekniği (yaşadığınız olumsuz olayları ve bunlara karşı hissettiklerinizi düzenli olarak yazmak), duygusal zorluklarla başa çıkma yeteneğini artırır ve travma sonrası stres semptomlarını bile hafifletebilir.
Nasıl Başlanır? Günün stresini, tetikleyicilerinizi veya sadece minnettar olduğunuz 3 şeyi her gece yatmadan önce 10 dakika boyunca bir deftere not edin.