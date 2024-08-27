Armut yemeniz için 8 neden: Armutun faydaları ve besin değeri

Lezzetli ve besleyici olan armutlar, birçok kişi tarafından sevilir ve beğenilir. Tatlı, narin aroması ve yumuşak dokusuyla bilinir, bu da onu çoğu kişinin favorisi yapar. Tüm zamanların en çok yönlü meyvelerinden biri olan armutlar, lezzetli bir atıştırmalıktan daha fazlasıdır. Harika hissetmenize yardımcı olabilecek vitaminler, lif ve antioksidanlarla doludur. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmekten sindirimi iyileştirmeye ve kalp sağlığınızı desteklemeye kadar armut, beslenmenize dahil etmek isteyeceğiniz bir meyvedir. Hala ikna olmadıysanız, armutun faydaları ve bunları beslenmenize dahil etmenin yolları hakkında daha fazla bilgi edinin.

ARMUTUN BESİN DEĞERİ

Armut, kökeni Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olan çan şeklinde bir meyvedir. Ancak dünyanın farklı yerlerinde bulunur. Lezzetlidirler ancak aynı zamanda sağlığınız için de faydalıdırlar.

Orta boy bir çiğ armut şunları içerir:

Kalori: 101

Protein: 0,36 gram (g)

Karbonhidrat: 15,2 g

Lif: 3,1 g

Potasyum: 116 mg

Kalsiyum: 9 mg

C Vitamini: 4,3 mg

Folat veya B9 vitamini: 7 µg (mikrogram)

ARMUTUN 8 FAYDASI

1. İltihap önleyici özelliklere sahiptir

İltihaplanma, enfeksiyonları, toksinleri ve diğer patojenleri savuşturmanıza yardımcı olan doğal bir bağışıklık tepkisidir. Sisteminiz için iyi olsa da, çok fazlası astım, kanser, tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi sorunlara yol açabilir. Molecules dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre armutlar, iltihabı hafifletmeye ve hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan flavonoid antioksidanlar açısından zengindir.

2. Kan şekeri seviyelerini yönetir

Armutlar düşük glisemik indekse ve yüksek lif içeriğine sahiptir, bu da onu diyabet hastaları için iyi bir seçim haline getirir. Ayrıca kan şekeri seviyelerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olan çok sayıda özellik içerir. American Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, haftada beş veya daha fazla armut yiyen kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riski yüzde 23 daha düşüktü. Molecules dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, armuttaki flavonoidler ayrıca tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

3. Bağırsak sağlığını destekler

Lif, bağırsak sağlığınız için iyidir ve armutlar bol miktarda lif içerir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre armutlar, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve dışkıyı toplamaya yardımcı olan ve sindirim sağlığı için iyi olan çözünür ve çözünmez lif içerir. Kabızlığınız varsa, bu meyve size yardımcı olabilir! Armutlar ayrıca genel sindirim sağlığını iyileştiren prebiyotikler de dahil olmak üzere bir diyet lifi içerir.

4. Kalp hastalıklarını azaltır

Armutlar, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde kalbiniz için mükemmeldir. Frontiers in Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada, antosiyaninler adı verilen bir antioksidan, koroner arter hastalığına karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan lif içerir. Yüksek kolesterol, kalp hastalığı için bir risk faktörüdür. İçindeki potasyum, kalp hastalığı için bir diğer risk faktörü olan yüksek tansiyonu kontrol etmeye de yardımcı olur. Kısacası, kalp sağlığına uygun bir diyete iyi bir katkıdır.

5. Kilo vermenize yardımcı olabilir

Kilo vermeye uygun bir diyete hangi meyveleri ekleyebileceğinizi düşünüyorsanız, armutları seçebilirsiniz! Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde altı öğün yemek yerken üç armut yiyen kilolu kadınlar 12 haftada 1,22 kilo verdi. Ayrıca kalorisi düşük, su oranı yüksek ve lif oranı yüksektir, bu da daha uzun süre tok kalmanıza ve kilo vermenize yardımcı olur.

6. Kan basıncını düzenler

Yüksek kan basıncı veya hipertansiyon kan damarlarınıza zarar verebilir ve kalbinizde, beyninizde, böbreklerinizde ve gözlerinizde sorunlara yol açabilir. Harvard Health'e göre, armut da dahil olmak üzere daha fazla tam meyve yiyen kişiler yüksek kan basıncı geliştirme riskini azaltabilir. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre armutlar ayrıca kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek potasyum içerir.

7. Sağlıklı cildi destekler

Cilt bariyerinizi güçlendirmenin ve cilt sorunlarıyla savaşmanın bir yolunu arıyorsanız, armut yardımcı olabilir. Armut, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilecek harika bir antioksidan ve çeşitli vitamin kaynağıdır. Bunu, serbest radikallerin verdiği hasara karşı koruma sağlayarak ve cilt onarımını destekleyerek yapar.

8. Bağışıklığı artırır

Armut, vitaminler, bakır ve lif gibi birçok besin içeren besleyici bir meyvedir ve bunların hepsi bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. The Pharma Journal'da yayınlanan bir araştırma, armutun serbest radikalleri azaltmaya ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olan özellikler içerdiğini buldu. Armuttaki C vitamini ayrıca beyaz kan hücresi oluşumunu uyarmaya yardımcı olur ve bu da bağışıklığınızı güçlendirerek hastalık riskini azaltabilir.

ARMUTUN YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

Armutların genellikle tüketilmesi güvenlidir ancak bazı durumlarda bazı yan etkilere yol açabilir.