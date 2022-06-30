Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.

Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, “Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.” dedi.

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